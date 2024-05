Tunisie: L'EST rectifie le tir et remporte le classico face à l'étoile - Crucial avant la finale de la Champions League !

Miguel Cardoso et ses joueurs devaient renouer avec la victoire pour se retaper un moral durement affecté à cause des deux échecs essuyés successivement face au Stade Tunisien et à l'OC Kerkennah.

La semaine dernière a été sans doute la plus difficile vécue par Miguel Cardoso depuis qu'il a dirigé sa première séance d'entraînement au Parc B, le 15 janvier dernier.

Après avoir concédé sa première défaite, toutes compétitions confondues, face au Stade Tunisien, dimanche 5 mai, Miguel Cardoso s'est fait éliminer trois jours après aux seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie par le club divisionnaire de l'OC Kerkennah. Deux échecs essuyés en l'espace de trois jours : de quoi affecter le moral de l'entraîneur avant les joueurs eux-mêmes.

Par ailleurs, ni l'entraîneur ni certains joueurs n'ont été épargnés par les critiques.

Tougai a brillé par son absence !

Il a été sans doute le grand absent du classico de dimanche et son absence a pesé lourdement sur le rendement de la défense. C'est de Mohamed Amine Tougaï dont nous parlons, ménagé en prévision de la finale aller contre Al Ahly du Caire. En son absence, Yassine Meriah a perdu ses repères. Deux erreurs commises, de placement et de replacement, qui ont donné lieu aux deux buts étoilés. Heureusement que Meriah a rectifié le tir en transformant le penalty de la victoire.

Cela dit, il était clair que les "Sang et Or" voulaient gagner à tout prix, pour se retaper un moral lourdement affecté par les échecs essuyés face au Stade Tunisien et à l'OC Kerkennah, mais surtout pour évacuer la tension dans le sillage de l'équipe à quelques jours de la finale aller de la Champions League.

Et à vrai dire, le seul compartiment qui n'a pas été régulier sur l'ensemble du match, c'est la défense et un joueur en particulier, Yassine Meriah, qui a eu des moments de fléchissement. Des laps de temps de déconcentration qui ont coûté cher à l'équipe. En ce qui concerne les deux autres compartiments, l'entrejeu et l'attaque, rien à dire : le tir a été rectifié.

Cardoso : "Des erreurs commises pour cause de déconcentration"

Lors de la conférence de presse d'après-match, c'est un Miguel Cardoso soulagé qui s'est exprimé aux médias : "Sur l'ensemble, nous avons bien géré notre match. Il y a eu tout de même des moments de déconcentration. A chaque fois qu'il y a eu un laps de temps de déconcentration, une erreur commise et un but encaissé", a déclaré le coach "sang et or" avant de poursuivre : "Nous avons dépensé beaucoup d'énergie.

Mes joueurs méritent amplement la victoire. La volonté de gagner a animé chaque joueur et je crois que le message que je leur ai transmis le matin du match a été bien perçu : il faut gagner pour se reprendre", a confié Miguel Cardoso avant de conclure : "Nous fermons la parenthèse du championnat pendant 15 jours pour nous concentrer sur la finale de la Champions League. Une parenthèse que nous allons ouvrir par la suite, car je veux remporter le championnat".