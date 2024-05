Afrique: Corridor Énergétique Afrique-Europe - La Tunisie, carrefour énergétique

Au mois de juin 2023, la présidente du Conseil des ministres d'Italie a exprimé la volonté de son pays de soutenir financièrement le projet Elmed qui, selon elle, ouvre à l'Italie la possibilité d'être un corridor énergétique de l'Europe et de la Méditerranée. Cet intérêt traduit l'importance et le rôle historique de la Tunisie comme espace d'interfaçage et de transit multicorridor et multisectoriel entre l'Europe et l'Afrique, en particulier pour l'énergie. Le Corridor Central offre l'occasion de compléter le corridor énergétique européen pour lequel l'Italie oeuvre pour se positionner.

D'après une étude réalisée par le Forum Ibn-Khaldoun pour le développement, intitulée «La naissance de corridors d'énergie et de développement Afrique-Europe», «la multiplicité des liaisons énergétiques transméditerranéennes constitue une stratégie de volume et d'efficacité de la connectivité énergétique Afrique-Europe. Elle constitue aussi une stratégie de redondance pour la sécurité, la diversification et la résilience de cette connectivité énergétique intercontinentale».

La Tunisie, pont entre les deux bassins de la Méditerranée, est connectée énergétiquement à l'Europe par le gazoduc Transmed. Cette connectivité sera renforcée par le câble électrique Elmed. Ces deux liaisons faciliteront l'embrayage de la Tunisie sur le corridor énergétique italien, présenté par l'Italie, comme futur corridor énergétique de l'Europe et de la Méditerranée.

Par ailleurs, «le transit par la Tunisie facilitera l'embrayage du Corridor Central sur le système européen de transport TEN-T, en particulier sur l'axe Scandinavie-Méditerranée du système. Il articulera le système TEN-T (Trans European Transport Network) au système TAHS de 9 grandes artères de transport du continent africain», selon la même source.

Le Système maritime Turquie-Italie-Tunisie (TIT), mis en place par les trois pays, est entré en fonctionnement en juillet 2020.

Ancré sur Bizerte en Tunisie, sur La Valette à Malte, et sur Taranto, le port en eaux profondes de l'Italie, TIT reliera le port en eaux profondes Al Hamdania, en réalisation rapide dans la municipalité de Cherchell à 60 km à l'ouest d'Alger, au port en eaux profondes de Taranto en Italie. «TIT ajoutera ainsi une profondeur méditerranéenne à la profondeur africaine contribuée au Corridor Central par l'Algérie et la Libye. Le TIT permettra aussi d'articuler le Corridor central au corridor oriental, au Corridor Scandinavie Méditerranée du TEN-T, au bassin oriental de la Méditerranée, à la Mer Noire, et aux itinéraires du projet BRI de la Chine».

Position privilégiée de transit

L'étude montre que la Tunisie peut ainsi aspirer à une position privilégiée de transit et de carrefour, dans le Corridor central de connectivité énergétique et de dialogue économique Afrique-Méditerranée-Europe. «Le gazoduc trilatéral Transmed, entré en fonctionnement en 1983 et dont l'échéance du contrat s'approche, est un projet à vocation essentiellement trilatérale. Le projet Steg (Tunisie)-Terna (Italie) de câble électrique, Elmed, adopté par la Commission européenne en 2022, et confirmé lors de la visite du 5 juin 2023 de la première ministre italienne, a aussi une vocation bilatérale, et au mieux régionale».

Aujourd'hui, ces deux projets doivent être reconçus pour être mis dans une perspective de connectivité intercontinentale Afrique-Europe, tenant compte du potentiel de l'Afrique et des besoins de l'Europe et non seulement de ceux de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Italie.

«Le Transmed transportera le gaz nigérien et algérien, et non seulement le gaz algérien et les énergies renouvelables de la Tunisie. Il en est de même pour Elmed. La mise à jour doit aussi tenir compte de la nouvelle tendance au tout électrique, et des avantages en coût et en empreinte carbone, de la nouvelle technologie de transport à très longue distance, sous forme électrique non seulement des énergies renouvelables, mais aussi et de plus en plus des énergies fossiles. La supraconductivité a fait de grands progrès et permettra, au futur, de transporter l'énergie sous forme électrique à des distances planétaires».

Carrefour énergétique

Les mutations géopolitiques, géoéconomiques et technologiques actuelles présentent aujourd'hui une occasion majeure pour la Tunisie pour se positionner comme un carrefour de transit énergétique, dans le cadre d'un corridor de connectivité énergétique intercontinentale Afrique-Europe. «Elles présentent aussi l'occasion de revisiter, quantitativement et qualitativement, les infrastructures en place et les projets en cours ou envisagés de production nationale de l'énergie et de connectivité énergétique intercontinentale Afrique-Europe», révèle l'étude.

Et de poursuivre : «Ces mutations offrent également à la Tunisie l'opportunité de mettre à jour sa vision des énergies renouvelables et du poids que ces énergies doivent occuper dans le mix énergétique national, dans la stratégie nationale d'investissement dans le secteur de l'énergie et dans le partenariat énergétique Afrique-Europe. Elles soulignent enfin l'urgence de la mise en vigueur le mécanisme de dialogue énergétique africain que la Tunisie a initié, Afrener, et le besoin de compléter ce mécanisme par des mécanismes eurafricains».