Sénégal: Me Babacar Ndiaye, président FSBB - «Le basket est doublement honoré...»

C'est un président de Fédération heureux qui s'est exprimé après la qualification de l'AS Douanes aux Finals 8. Me Babacar Ndiaye reste optimiste sur les chances des Gabelous d'aller au bout.

«Je félicite l'AS Douanes pour sa qualification aux Finals 8. Cela montre le travail effectué par les dirigeants, le staff technique et l'engagement des joueurs. C'est le basket sénégalais qui gagne car on sera présent dans le top 8 des meilleurs pays. Je suis satisfait du résultat acquis sur le terrain et on a vu une belle équipe. La Fédération de basket est aussi honorée d'avoir accueilli le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa première sortie sportive. L'AS Douanes lui a rendu un vibrant hommage. Le basket a eu les premières sorties sportives du chef de l'État et de la ministre des Sports, Mme Khady Diène Gaye. Maintenant, il faut analyser cette phase et bien préparer les Finals 8. On était en finale la saison dernière et on doit viser le titre. Je suis persuadé que l'AS Douanes fera un bon tournoi à Kigali», confie-t-il.