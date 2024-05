Ile Maurice: Toussaint - «Chaque équipe en lice dans un tournoi national doit avoir une équipe médicale»

Franco Quirin, député du Mouvement militant mauricien (MMM), a adressé une question au ministre Stephan Toussaint par rapport aux événements intervenus lors du match de football opposant Mangalkhan SC à Grande Rivière Noire West Coast le samedi 27 avril. Une rencontre comptant pour le championnat de deuxième division (D2) disputé au stade Germain Comarmond à Bambous. Il voulait savoir si une équipe médicale était présente sur les lieux.

Le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a d'abord tenu à souhaiter un prompt rétablissement au joueur blessé lors de cette rencontre. «La Mauritius Football Association (MFA) m'a informé qu'il n'y avait pas d'unité médicale au stade ce jour-là, bien que chaque équipe de football jouant au niveau national soit tenue d'avoir sa propre équipe médicale parmi les officiels de son banc de touche, conformément aux règles de compétition de la MFA. Face à cette situation, j'ai présidé une réunion avec le secrétaire général de la MFA, le personnel de mon ministère et le directeur du Mauritius Sports Council (MSC) afin de veiller à ce qu'une telle situation regrettable ne se reproduise pas. Il a été convenu que la MFA veillerait dorénavant à ce que la liste de contrôle du commissaire de match soit mise en pratique et qu'un protocole serait élaboré d'urgence entre la MFA et le MSC afin de mieux définir les rôles et responsabilités respectifs avant et pendant les matches de football», a-t-il indiqué dans sa réponse initiale.

«Ce qui s'est passé le 27 avril dernier au stade Germain Comarmond est carrément scandaleux. Il est bon de savoir que lorsqu'un joueur s'est blessé, il a été transporté hors du terrain sur une table en plastique. Donc, le ministre vient de nous dire qu'il a rencontré les officiels de la MFA par la suite, mais peut-on savoir, avant cette rencontre, s'il avait au niveau de son ministère, émis des directives officielles aux fédérations nationales afin de s'assurer d'une présence médicale avec des équipements appropriés sur le site de compétition ?», a ensuite demandé Quirin.

«Comme je l'ai dit dans ma réponse, d'après la Mauritius Football Association, chaque équipe qui participe à un tournoi au niveau national doit s'assurer d'avoir un staff, une équipe médicale sur le lieu et ça c'est la responsabilité des clubs toujours d'après les règlements des compétitions de football d'après la MFA», a rappelé Toussaint.

«Quand il s'agit d'équipe médicale, il faudrait que le ministère des Sports fasse provision je pense et sollicite chaque fédération nationale de façon à ce que chaque gymnase ou stade soit doté d'équipements de premiers soins dont une civière. De ce fait, est-ce que ce n'est pas le rôle du ministère de s'assurer dans un premier temps, vu les réticences, les délais, de s'assurer effectivement... », a encore demandé l'élu mauve.

«Il est très malsain de vouloir jeter la pierre sur le ministère», s'est agacé Toussaint. «Je ne jette pas de pierre», lui a répliqué Quirin.

Le ministre ne décolérait pas. «Non! Non ! Non ! Il est très malsain de vouloir jeter la pierre sur le ministère. Laissez-moi m'expliquer - le stade Germain Comarmond est équipé d'une civière. Dans le stade Germain Comarmond, je le redis, il y a une civière. Il y a aussi des First Aid Kits qui sont disponibles au stade. Si la MFA, si les clubs qui ont eu un blessé et n'ont pas fait la demande pour utiliser la civière ou autre équipement de premiers soins disponibles au stade, cela ne peut pas être la faute du ministère», s'est-il justifié.

