Ile Maurice: Urmeelah Devi Ramchurn titularisée comme Clerk

L'Acting Clerk de l'Assemblée Nationale (AN) est au centre d'une polémique entourant le tirage au sort des questions au gouvernement. Sa version était attendue. Or, elle a obtenu hier sa titularisation au poste de Clerk de l'Assemblée nationale.

Urmeelah Devi Ramchurn était et est toujours au centre de l'affaire de tirage au sort des questions parlementaires qui serait truqué selon l'opposition. Pour rappel, les députés travaillistes Patrick Assirvaden et Ehsan Juman de même que le député du MMM Aadil Ameer Meea avaient déclaré qu'Urmeelah Devi Ramchurn, entre autres fonctionnaires, leur avait déclaré le 30 avril que le tirage au sort fait en présence du whip de la majorité et de celui de l'opposition n'était qu'une première étape pour choisir le rang des questions et que c'est le speaker qui détermine réellement ce rang.

Patrick Assivaden a, le 3 mai, adressé une lettre au speaker lui demandant de cesser ces pratiques et de respecter l'accord signé le 18 mai 2022 entre la majorité et l'opposition. En réponse, Sooroojdev Phokeer s'est prononcé par une déclaration solennelle à l'AN, le mardi 7 mai, où il a nié les faits imputés mais d'une façon peu convaincante. Le speaker a surtout soigneusement évité de commenter le paragraphe 4 de la lettre d'Assirvaden où celui-ci parlait des explications d'Urmeelah Ramchurn. Comme la déclaration de Phokeer le 7 mai n'admettait aucun débat ni explication de la part de Patrick Assirvaden ni d'un autre membre de l'opposition, on n'est pas plus avancé, d'autant plus qu'en fait, le speaker n'a pas contredit explicitement les explications qu'Urmeelah Ramchurn aurait données aux trois députés de l'opposition le 30 avril. C'est Assirvarden qui a été sanctionné pour n'avoir pas présenté ses excuses sans qu'il ait droit à une défense.

Urmeelah Devi Ramchurn confirmera-t-elle un jour ses propos tels que ces derniers les ont rapportés ? Si oui, Phokeer se retrouvera en difficulté et si non, ce sont les trois députés de l'opposition qui le seront. Le débat semble clos et la vérité demeurera inconnue.

À moins que Patrick Assirvaden aille en cour, comme il a menacé de faire dans sa lettre au speaker concernant les pratiques alléguées de ce dernier. Il est possible que la cour demande à entendre le témoin principal, c'est-à-dire Urmeelah Devi Ramchurn qui devra éventuellement confirmer sous serment les propos que lui ont prêtés les trois élus de l'pposition. L'ancien whip de l'opposition, Patrice Armance, pourrait également être appelé à témoigner.

En attendant, on apprenait hier que l'Acting Clerk a été titularisée à ce poste. Contactée, Urmeelah Devi Ramchurn n'a pas voulu nous dire si cette titularisation était prévue pour hier et nous a informés que le speaker fera une annonce dans ce sens aujourd'hui à l'AN. Bien sûr, une telle déclaration venant du tout-puissant speaker ne pourra être commentée par les membres de l'AN. Cependant, elle pourrait être largement analysée et débattue en Cour suprême bientôt. Et dans la presse.