Ile Maurice: Qualification olympique - Le suspense reste entier pour L'Entêté

Le dimanche 12 mai, Laurent l'Entêté était en lice à Iquique, Chili, pour disputer un triathlon standard (1500 m de natation, 40 km de vélo - 10 km de course à pied). Il a terminé à la 14e place soit une de mieux que l'Égyptien Siefeldeen Ismail, son plus proche adversaire du continent africain pour la qualification olympique. Autrement dit, à deux semaines de la date butoir, rien n'est encore acquis.

27 triathlètes étaient au départ du triathlon standard qui a eu lieu, dimanche, au Chili. La course a été remportée par le Brésilien Kauê Willy dans le temps de 1 heure, 45 minutes et 31 secondes. Laurent L'Entêté, lui, a terminé à la 14e place en 1 heure, 50 minutes et 51 secondes. Quant à l'autre prétendant africain pour la qualification olympique, l'Égyptien Siefeldeen Ismail, il a fini à la 15e place en 1 heure, 51 minutes et 35 secondes.

«Ce qui est positif est que je termine devant le triathlète égyptien. L'objectif était de venir récolter des points au Chili. À deux semaines de la date butoir pour connaître ceux qui se sont qualifiés pour les JO de Paris 2024, je pense que je suis dans une bonne position. Mais rien n'est fait. Il faudra attendre. Au Chili le niveau était très relevé. Je crois avoir bien nagé mais cela n'a pas été suffisant pour entrer dans le groupe des six premiers triathlètes à être sortis de l'eau. Je me dis qu'avec la course à pied que j'ai faite aujourd'hui, j'aurais eu la possibilité de terminer probablement à la dixième place si j'avais été parmi ces 6 premiers» , dit Laurent L'Entêté.

N'ayant pas réalisé des performances au-delà de 8% de celle du vainqueur, les deux représentants du continent noir récolteront des points. Toutefois, ces résultats ne changeront pas grand-chose dans le classement puisque l'écart entre les deux protagonistes restera le même (légèrement plus de 60 points).