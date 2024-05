Ile Maurice: «L'alcool autorisé dans les meetings politiques mais pas dans les concerts»

Bien qu'il soit arrivé à l'île Maurice le 1eᣴ mai avant son concert dans le cadre du Jamrock Raggae Festival, l'artiste Marcus Gad n'a pas pu monter sur scène pour émerveiller ses fans. Le concert, qui devait avoir lieu au 7 Cascades Restaurant & Lodges le samedi 4 mai, a été annulé à la dernière minute. Les organisateurs avancent qu'ils avaient obtenu les permis nécessaires dans un premier temps. En effet, la police de Curepipe avait donné son aval pour la tenue du concert à 7 Cascades Lodges and Restaurant à condition que l'alcool ne soit pas vendu sur place. Cette condition avait été respectée et indiquée dans la demande de permis au nom du propriétaire. Toutefois, cela n'a pas semblé convaincre les autorités. Les Casernes centrales ont décidé d'annuler du permis, arguant que le restaurant serait opérationnel, ce qui pourrait encourager des spectateurs à acheter de l'alcool sur place.

Autres concerts annulés

Ce concert fait partie d'une multitude autres annulés au cours de l'année écoulée, souvent à la dernière minute, et pour lesquels les organisateurs maintiennent que les autorisations nécessaires avaient été obtenues. À l'instar de décembre 2023, quand l'artiste Dadju figure majeure de l'Urban Pop et du RnB contemporain, et la Nigériane Ayra Starr, étaient déjà arrivés et devaient se produire dans la soirée au stade Germain Comarmond à Bambous.

Le commissaire de police avait annulé son autorisation à la dernière minute, indiquant que le concert, s'il avait lieu, serait illégal et qu'il était déconseillé au public d'y assister. L'organisateur Hanshley Purmanund avait affirmé que cette décision était une déception car il avait «obtenu toutes les autorisations, y compris celle de la police, depuis environ trois semaines», tentant de trouver un autre lieu pour le concert par crainte que cela n'envoie un mauvais signal aux artistes internationaux venant à Maurice. En revanche, la police a indiqué que l'autorisation avait été refusée parce que l'organisateur n'aurait pas respecté le délai légal pour en faire la demande.

Par ailleurs, des questions ont été soulevées sur des forfaits pour des tables VVIP à ce concert Afrovibes Dadju x Arya Starr à des prix variant allant de Rs 50 000 à Rs 250 000. Un forfait donnant droit à «10 tickets VIP, quatre bouteilles d'alcool (whisky/gin/vodka), deux plateaux de tapas, six boissons énergisantes et des sodas à volonté, servis par des hôtesses» était également offert, le concert devant se dérouler jusqu'à 4 heures du matin, alors qu'il est interdit pour un concert de dépasser minuit et de vendre de l'alcool.

Artistes locaux en mal d'autorisation

Le duo Blakkayo/The Prophecy avait également subi l'interdiction de se présenter sur scène au Kentucky Town Moris, organisé au Tribeca Mall, en décembre 2023, à peine quelques heures après l'annulation du concert de Dadju. Après avoir suscité l'enthousiasme sur les réseaux sociaux pour le concert de Blakkayo/The Prophecy, KFC avait dû annoncer l'annulation du spectacle. Du côté des fans, c'était l'incompréhension, et pour les artistes, une crainte grandissante quant à la valorisation de leur passion, mais aussi de leur métier et leur avenir. KFC devait préciser qu'il avait respecté les conditions d'organisation de ce type d'événements et obtenu toutes les autorisations nécessaires dans les délais impartis.

En mai dernier, des artistes rock mauriciens, des fans et surtout des groupes réunionnais s'étaient donné rendez-vous pour un concert intitulé Maytal, au Café du Vieux Conseil à Port-Louis. Organisé par Culture Events, Maytal se voulait un mini-concert annonçant l'Underground Rock Festival prévu en septembre 2023. D'autant plus qu'après le Covid, les artistes représentant les différents styles avaient pu remonter sur scène, à l'exception des artistes de rock métal qui s'apprêtaient eux aussi à le faire et à retrouver leur public.

Mais le concert a été annulé 15 minutes avant son début, alors que plus de 200 personnes attendaient à l'entrée. Raison : selon la police, l'événement a été jugé illégal parce qu'il n'était pas conforme aux articles 3 et 4 de la Public Gathering Act, certaines clearances requises n'ayant pas été fournies. La police avait, entre autres, précisé qu'elle avait envoyé une correspondance à l'organisateur, Jimmy Veerapin, directeur de Culture Events, le 4 mai 2023, pour l'en informer. Ce dernier avait quant à lui assuré qu'il disposait de toutes les autorisations nécessaires et que si la police est en droit de faire ce qu'elle estime devoir faire, les annulations de dernière minute contribuent à créer une sorte de psychose qui décourage le public d'aller assister à des concerts.

Pour le concert de Marcus Gad, les efforts sont en cours pour reprogrammer l'événement avant la fin de l'année. Ceux qui disposent de billets réservés peuvent appeler directement les organisateurs pour réclamer un remboursement ou patienter jusqu'au nouveau concert reprogrammé, car les billets demeurent valables. Voilà la goutte de trop pour des Mauriciens qui n'ont pas manqué d'ironiser : «Il est temps que le gouvernement explique clairement pourquoi l'alcool peut être servi ouvertement dans les rues lors de son rassemblement politique, mais qu'il ne peut l'être lors d'un concert dans un lieu privé.»