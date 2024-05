Tchad: Les intentions de Succès Masra de prendre le pouvoir avec l'aide franco-américaine

Après que les Tchadiens aient poussé un soupir de soulagement après que l'Agence nationale de régulation des élections a annoncé jeudi dernier les résultats des élections et que leurs craintes de voir le pays entrer dans un état de chaos se soient dissipées, Masra a surpris le peuple tchadien et son gouvernement en déposant un recours auprès du Conseil constitutionnel concernant les résultats des élections et en exigeant leur annulation, rétablissant ainsi l'état de l'instabilité dans le pays.

Masra a posté dimanche dernier sur son compte Facebook dans lequel il a déclaré : « Avec l'aide de nos avocats, nous avons déposé aujourd'hui une demande auprès du Conseil constitutionnel pour qu'il révèle la vérité sur les urnes ». Des sources proches du leader du Parti Transformateurs, Massra, ont indiqué que ce dernier avait quitté le pays pour se rendre à Paris, la capitale française, après que l'Agence nationale de régulation des élections a annoncé les premiers résultats du scrutin, dans lesquels Déby était classé le premier avec 61,03% des voix, tandis que son Premier ministre, Masra, est arrivé en deuxième position avec 18,53% des voix.

Les mêmes sources ajoutent que lors de son séjour à Paris, Masra a rencontré de hauts responsables français et américains, où ils ont discuté les différents scénarios possibles afin de convaincre l'opinion publique mondiale du manque de transparence et d'intégrité des élections présidentielles du 6 mai. Il convient de noter que les gouvernements de Paris et de Washington, considérés comme les alliés les plus importants du Tchad, ont gardé le silence sur les résultats des élections et n'ont pas félicité l'actuel gouvernement dirigé par Déby pour sa victoire, alors que de nombreux pays africains et non-africains ont salué les résultats de ces élections.

%

De nombreux experts ont commenté ce silence maintenu par les gouvernements américain et français, affirmant qu'il exprime l'ampleur de leur rejet des résultats de ces élections, qui semblent avoir déçu leurs espoirs, parce que la France et les États-Unis ont compté sur la victoire de Masra à ces élections, ce qui aurait contribué à préserver leurs intérêts dans le pays, notamment pour la France, dont le dernier bastion au Sahel est désormais menacé d'expulsion.

Des sources américaines rapportent que Masra avait rencontré des représentants de l'office américain de contrôle des actifs étrangers afin d'approuver la liste des sanctions contre Déby et son entourage, et que ce dernier avait également déposé un dossier auprès de la Cour internationale de Justice contenant des preuves prouvant l'implication de Déby dans l'affaire de l'assassinat de l'opposant politique Yaya Dillo, et de la répression des manifestations pacifiques d'octobre 2022 par la force.

Il faut rappeler aussi que Masra avait également tenté de truquer les élections, comme en témoignent les journaux tchadiens rapportant que les autorités sécuritaires tchadiennes avaient emprisonné 76 personnes, dont des mineurs, après les avoir arrêtées lundi le jour du scrutin, sous l'accusation de « falsification de cartes d'entrée dans divers bureaux de vote », qui étaient tous des militants du parti « Transformateurs », selon le parquet de la capitale, N'Djamena.

Masra a également appelé ses partisans à manifester le soir de l'annonce des résultats des élections afin de plonger le pays dans un état d'instabilité, et actuellement il tente d'utiliser la carte de ses alliés américains et français pour faire aboutir le plan de déstabilisation du pays.