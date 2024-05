Cameroun: Lady Ponce, la lionne de la scène frappe encore fort au pyramide congrès

Lady Ponce est une artiste qui emplit de fierté tous les mélomanes qui assistent à ses concerts, parce que ses prestations sont des instants où se mêlent toutes les émotions en une seule. L'amour, cette force indomptable et vertueuse, dépasse les simples émotions humaines. Quant à la musique, elle demeure une puissance indestructible, une énergie qui transcende les limites du coeur. C'est ainsi que Lady Ponce, après son concert enflammé à l'Olympia, a partagé sur son mur: «Votre amour est toute ma force, il me rend rayonnante». Ce concert était baptisé « La grande soirée de la nuit de l'élégance et des traditions », le concert a été une ode à la beauté, à l'élégance, et à l'amour incommensurable. Sur scène, Lady Ponce, surnommée «LA lionne», a ébloui par son talent sans cesse renouvelé.

Les acclamations du public résonnaient dans la salle : «Tu es la meilleure, tu es une ponceuse, rien ne t'égale, magnifique, tu es l'élue, la plus belle, la plus élégante, après toi le ravin.» Les qualificatifs se succèdent, qui témoigne de l'admiration et de l'amour inconditionnel que ses fans lui portent. Lady Ponce, qui a débuté sa carrière musicale dans le calme il y a quelques années, est aujourd'hui une ambassadrice éclatante du talent camerounais à travers le monde.

Sa musique est une symphonie d'élégance, de mode, de charisme, et d'une sensualité hors pair. Lady Ponce est la marque de l'artiste complet, celle qui frappe les esprits par son originalité et son unicité. Sa présence scénique est une fusion parfaite du passé et du présent, un hommage vibrant à la tradition tout en étant résolument moderne.

Chaque note, chaque mouvement, est empreint de cette aura particulière qui la distingue. Nous vous invitons à revivre quelques-uns des moments forts de cette soirée olympienne, capturés par Maiva images. Lady Ponce est désormais une légende de la scène africaine, une artiste unique et inimitable. Son nom résonnera toujours, et marquera à jamais les coeurs et les esprits de ceux qui ont la chance de la voir et de l'entendre.