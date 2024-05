Congo-Kinshasa: Tshopo - Les députés provinciaux d'Opala et d'Ubundu dénoncent la résurgence des tueries dans leurs circonscriptions

Les députés provinciaux des territoires d'Opala et d'Ubundu, dans la province de la Tshopo, dénoncent la résurgence des tueries entre les peuples Mbole et Lengola alors que les hostilités avaient déjà cessé.

Dans une déclaration conjointe lundi 13 mai à l'Assemblée provinciale, ces élus provinciaux attirent l'attention du Gouvernement sur le risque d'une guerre civile avec des conséquences incalculables, si on n'y prend garde.

« Nous rappelons aux leaders communautaires de ces deux peuples que depuis la nuit des temps, nous sommes un peuple épris de paix, d'amour et de fraternité. Arrêtons la violence de tout genre quelles que soient les divergences et privilégions le dialogue, la paix et le vivre ensemble », recommande Aimé Eyane, élu d'Opala.

Les députés d'Opala et d'Ubundu demandent aussi au Gouvernement d'organiser dans un bref délai un forum sur la paix et le vivre ensemble entre les communautés pour juguler les conflits.

Ils plaident également pour l'organisation d'une d'une table ronde sur la gestion des terres, considérée comme une source de conflits.

« Accorder plus d'attention dans ce qui se passe à Lubunga en apportant de l'aide aux déplacés qui ont fui les atrocités et surtout en dotant les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour l'accompagnement de leurs missions régaliennes. Mais aussi appuyer la réalisation de la mission conjointe de la recherche de la paix initiée par les députés provinciaux élus d'Ubundu et Opala », figurent aussi parmi les recommandations.

Les élus recommandent également à l'exécutif de garantir que toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ce conflit puissent comparaître devant les tribunaux compétents, assurant ainsi le respect de leurs droits fondamentaux et la libération des innocents.