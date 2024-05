Sénégal: Formation des ressources humaines - Le 3Fpt et l'Asprh signent une convention de partenariat

Le 3Fpt (Fonds de financement de la formation professionnelle et technique) et l'Asprh - Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines ont signé, le 11 mai 2024, une convention de partenariat dont l'objectif est d'assurer et de garantir un capital humain de qualité.

Selon un communiqué de presse, le partenariat a été scellé grâce à la signature d'une convention de partenariat entre Mme Sophie Diallo Directrice générale du 3Fpt et Ibrahima Mbaye, président de l'Asprh. Une initiative qui va permettre d'intensifier les actions du 3FPT en faveur des entreprises et organisations professionnelles. À cet effet, plusieurs axes ont été ciblés. Il s'agit: - la promotion du dispositif du 3Fpt aux entreprises membres et autres entreprises, selon une approche sectorielle et thématique; - la collecte des besoins en formation des entreprises membres de l'Asprh et autres entreprises; - l'élaboration conjointe des plans de formation inter-entreprises mutualisées; - la sensibilisation sur l'importance du versement de la quote-part et de la Cfcfe des entreprises; - la facilitation de la mise en oeuvre et au suivi des formations inter-entreprises financées par le 3Fpt; - l'appui à la facilitation d'insertion à travers la mise en relation des jeunes formés avec les entreprises membres de l'Asprh et les autres.

Il y a aussi l'accompagnement des apprenants et des génies innovateurs à travers des sessions d'échanges techniques et de développement personnel; - la création d'un cadre de collaboration entre les entreprises et les établissements de formation professionnelle pour favoriser l'adéquation de l'offre et de la demande.

Selon la même source, l'atteinte de ces objectifs nécessite une synergie d'actions. En ce sens, Mme la Directrice du 3Fpt a tenu à rappeler que nous sommes avant tout une administration de service.