Togo: Un avenir plus sain et écologiquement responsable

Ce mardi, le président togolais Faure Gnassingbé participe à un sommet de haut niveau sur la cuisson propre en Afrique, organisé au siège de l'UNESCO à Paris. Cet événement rassemble une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains, soulignant l'importance cruciale de cette rencontre pour le continent.

La présence notable de personnalités telles que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et le président azerbaïdjanais de la prochaine COP sur le climat, sous l'égide de Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, illustre l'urgence et la pertinence du thème abordé. Le sommet se focalise sur les défis posés par les méthodes de cuisson traditionnelles en Afrique, qui affectent la vie et la santé de près d'un milliard de personnes, principalement des femmes.

En Afrique, de nombreuses familles utilisent encore des systèmes de cuisson rudimentaires alimentés par des combustibles tels que le bois, le fumier animal ou des résidus agricoles. Ces pratiques, souvent réalisées à l'intérieur des habitations sur de simples structures de trois pierres, sont non seulement inefficaces mais également dangereuses.

Elles sont responsables du décès prématuré de 500 000 femmes et enfants chaque année à cause de maladies respiratoires liées à l'inhalation de particules toxiques. Ces chiffres sont alarmants, presque équivalents au nombre de victimes du paludisme.

%

La cuisson sale contribue également de manière significative à la déforestation, un autre enjeu majeur pour l'environnement africain. La déforestation entraîne une perte de biodiversité, modifie les cycles hydrologiques et augmente les émissions de gaz à effet de serre, exacerbant ainsi les effets du changement climatique sur le continent.

Le Togo, sous la direction de Faure Gnassingbé, a placé la promotion des énergies renouvelables et la protection de l'environnement au coeur de ses priorités. La participation active du président à ce sommet démontre l'engagement du Togo à améliorer le cadre de vie de sa population en adoptant des solutions de cuisson plus propres et plus sûres.

L'implication de Faure Gnassingbé à ce sommet est un pas important vers l'adoption de technologies de cuisson propre qui pourraient transformer de manière significative la qualité de vie en Afrique.

Cela illustre également le rôle de leader que le Togo souhaite jouer dans la lutte contre les problèmes environnementaux et de santé publique sur le continent.