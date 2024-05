Algérie: Vers l'inscription du château Landon de Skikda sur la liste de l'inventaire complémentaire du patrimoine culturel

SKIKDA — Le château Landon, monument historique situé à Skikda, sera prochainement inscrit sur la liste de l'inventaire complémentaire du patrimoine culturel, a affirmé, mardi, la directrice de la culture et des arts, Sabiha Tahrat.

Cette inscription sur la liste complémentaire du patrimoine interviendra après une réunion de la commission de wilaya des biens culturels, prévue dans les prochains jours, a ajouté la même responsable dans une déclaration à l'APS.

L'existence du château Landon a été signalée par des citoyens de la ville de Skikda qui en ont informé les responsables de la direction de la culture.

Cachée à la vue des passants par un imposant mur de pierre, et dissimulée par d'énormes eucalyptus et une épaisse végétation, la construction est située dans la partie orientale de la ville, à la droite de la route menant au lieu-dit "l'ilôt des chèvres", à proximité de l'ancien siège d'une entreprise nationale de construction et non loin des berges de l'oued Safsaf.

Mme Tahrat a déclaré qu'aussitôt informée, la direction de la culture et des arts de Skikda avait dépêché une commission qui a inspecté l'endroit et confirmé l'existence du château dit "Landon", du nom de François-Joseph Albert Landon et dont la construction remonterait à la fin du XIXè siècle, durant la période coloniale.

Selon la directrice de la culture, le château qui se trouve dans un état de conservation "acceptable", est un bâtiment de forme rectangulaire comprenant deux niveaux.

Sa façade principale où se situe l'entrée du château, située à l'est d'un grand parc que l'on appelait Domaine des lions, agrémentée de quatre colonnes supportant une terrasse, était accessible par une allée bordée de palmiers débouchant sur large escalier d'une soixantaine de marches.