Congo-Brazzaville: Changement climatique - Echanges sur la finalisation de la Troisième communication nationale

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a tenu le 13 mai à Brazzaville deux réunions techniques dont l'une avec le groupe de coordination de la Troisième communication nationale (TCN) sur les changements climatiques et l'autre avec le conseiller technique principal du projet conservation intégré à base communautaire des écosystèmes des tourbières et promotion de l'éco-tourisme dans le paysage du Lac Télé, Daouda Oumarou.

Organisée en format hybride, la réunion avec le groupe de coordination de la TCN sur les changements climatiques, conduite par le Pr Félix Koubouana, a permis aux parties prenantes de discuter autour des défis à relever dans le cadre de la finalisation de ce projet. En effet, au regard de l'agenda climatique du Congo qui s'avère très serré, cette réunion de travail a été une occasion pour trouver des solutions dans le cadre de la finalisation de la TCN. Le but étant d'entamer l'élaboration des autres documents importants dont le premier rapport biennal et le rapport de transparence que les pays sont tenus de soumettre au plus tard le 31 décembre 2024.

Dans son exposé, le Pr Félix Koubouana, qui intervenait par visioconférence, a expliqué que les groupes sectoriels avaient déjà soumis les rapports d'inventaire des gaz à effet de serre dans différents secteurs. Secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault a émis des recommandations dont le déblocage des fonds nécessaires pour finaliser ce projet tant attendu.

En effet, la problématique des changements climatiques est devenue de nos jours une préoccupation majeure pour tous les peuples et interpelle les décideurs qui ont besoin d'outils efficaces pour leur permettre de mieux prendre en compte cette question dans la planification nationale.

Quant à la séance de travail avec le conseiller technique principal du projet Conservation intégré à base communautaire des écosystèmes des tourbières et promotion de l'éco-tourisme dans le paysage du Lac Télé, elle a permis aux participants de discuter autour des défis liés à sa mise en oeuvre. Une fois mise en oeuvre, ce projet permettra de réduire les actions ou pressions des communautés sur les tourbières autour du paysage du Lac Télé.

Consciente de l'enjeu de ce projet capital, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a donné des instructions visant la mise en place d'un retro-planning des travaux annuels et l'accélération des accords avec les différents organes d'exécution du projet.