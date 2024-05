Congo-Brazzaville: Lutte contre l'apatridie - Plus de six mille enfants bénéficieront des actes de naissance

L'Observatoire congolais de lutte contre l'apatridie (Ocla) a amorcé, il y a quelques jours à Brazzaville, une campagne spéciale d'enregistrement et de délivrance des actes de naissance aux enfants apatrides. Plus de six mille enfants non enregistrés vont acquérir des actes de naissances.

La campagne spéciale a été lancée récemment à Djiri, le neuvième arrondissement, dans le cadre de la lutte contre l'apatridie en République du Congo. L'opération permettra d'enregistrer et de délivrer des actes de naissance aux enfants non déclarés à l'état civil et ne disposant pas de repère administratif. Pour cette campagne, rien qu'à Brazzaville, l'Ocla va octroyer gratuitement des actes de naissance à plus de six mille enfants apatrides mais la demande reste croissante.

« Rien qu'à Brazzaville, plus de 6 000 personnes nous ont contactés pour déclarer leurs enfants. Et, nous avons déjà une base de données qui nous donne des informations fiables sur chaque enfant de manière individuelle. Le geste que nous venons de faire aujourd'hui à la mairie de Djiri est symbolique, mais nous allons poursuivre notre opération dans tous les arrondissements de Brazzaville », a souligné Quentin Godefroid Banga, directeur exécutif de l'Ocla Congo.

Après Brazzaville, l'organisation non gouvernementale (ONG) mettra le cap sur l'hinterland pour accomplir la même opération. Pour ce faire, elle déploiera le mois prochain une mission express dans la partie septentrionale pour les besoins de la cause.

« Le mois prochain, nous allons nous déployer dans les départements de la Likouala, de la Cuvette et des Plateaux pour lancer une grande opération d'enregistrement et de délivrance des actes de naissance, avec l'appui de tous les services habilités. Dans nos prérogatives, nous n'établissons pas des actes de naissance, nous n'accompagnons que les parents demandeurs dans les démarches auprès des tribunaux et autres services habilités », a renchéri le directeur exécutif de l'Ocla.

Dans sa mission, l'Ocla entend couvrir tout le territoire national. A ce jour, il a déjà implanté ses antennes à Bétou, dans le département de la Likouala; à Gamboma, dans les Plateaux; à Sibiti, dans la Lékoumou; à Dolisie, dans le Niari; et à Pointe-Noire. Très bientôt, il mettra le cap sur Ouesso, dans la Sangha; Owando, dans le département de la Cuvette avant de couvrir l'ensemble du territoire national.

Réceptionnant le lot d'actes de naissance, l'administrateur maire de Djiri, Ida Victorine Ngampolo, a salué l'initiative, et souhaité à ce que Ocla renforce ses activités dans son entité administrative où vivent de nombreux enfants rwandais non enregistrés et apatrides.