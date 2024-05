Congo-Brazzaville: Commerce illicite des produits du tabac - L'Aconoq lance une campagne de sensibilisation

Le directeur général de l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité (Aconoq), Jean-Jacques Ngoko Mouyabi, a officiellement lancé , le 14 mai, la campagne nationale de sensibilisation à la nécessité d'éradication du tabac non réglementé par la République du Congo.

Le commerce illicite des produits du tabac est la cause de nombreuses maladies et considéré comme la principale source de revenus de la criminalité organisée. A travers son initiative nationale, l'Aconoq veut durcir les contrôles sur le marquage des paquets de cigarettes devant porter les messages de mise en garde sanitaire.

La campagne qui a commencé à Brazzaville va s'étendre jusqu'au 29 juin et vise des producteurs, vendeurs et fumeurs. L'objectif, d'après Jean-Jacques Ngoko Mouyabi, est d'interpeller le grand public sur le danger lié à la consommation du tabac et, surtout, sur la nécessité de se conformer à la règlementation en vigueur.

Avant de déployer les équipes sur le terrain, Jean-Jacques Ngoko Mouyabi a signifié que la structure dont il a la charge souhaite atteindre toute la chaîne de production, de vente et de consommation du tabac en vulgarisant la nouvelle règlementation en vigueur au Congo. « A travers le travail qui sera fait par les jeunes sur le terrain, les gens pourront savoir quel est le paquet de cigarettes qui est conforme à la réglementation ou pas », a-t-il expliqué.

Sur le terrain, les équipes de l'Aconoq qui ont été subdivisées en petits groupes. Elles partagent les flyers, entrent dans les boutiques, parlent avec les passants et échangent avec les curieux. « Nous sommes très motivés et tout se passe bien car les gens consomment souvent le tabac non règlementé. Il est nécessaire de partager l'information et atteindre un grand nombre », a indiqué Mechack Moukassa, l'un des ambassadeurs de l'Aconoq. Evoluant à l'Aconoq, Mondésir Diabwana a également usé, pour ce premier jour, des différentes techniques de communication et d'approche pour convaincre les dubitatifs.

Il faut noter que l'arrêté n°1351 de mars 2023 du ministre du Développement industriel oblige les fabricants des cigarettes à indiquer sur les paquets les messages de mise en garde sanitaire tels que sur la face avant « Nuit gravement à la santé » et « Vente autorisée en République du Congo », sur l'arrière « Fumer tue », sur l'une des faces latérales « Nom du pays de fabrication », ainsi que sur l'autre face latérale « La fumée du tabac est cancérogène ».

Créée par la loi n°19-2015 du 29 octobre 2015, l'Aconoq est un établissement public à caractère administratif et technique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et a pour mission d'assurer les travaux de normalisation, de métrologie, de certification et de promotion de la qualité dans les secteurs d'activités socio-économiques.