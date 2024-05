Ile Maurice: Nadeem Bheekhun affirme s'être retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment

Les huit suspects en détention à la suite de la rixe qui a éclaté à Camp-Yoloff et qui a coûté la vie à Goolam Khodabux, 60 ans, ont comparu en cour de district de Port-Louis Nord, hier.

L'accusation de tentative de meurtre, qui pesait sur sept d'entre eux avant le décès de Goolam Khodabux, à savoir Issa Bacsoo, 31 ans, Julien Kenwell Marie, 28 ans, Sharaad Usamah Kurmally, 23 ans, Nadhir Khan Chetty, 31 ans, Meraj Bageerutty, 32 ans, fiché à la police, Nawfal Khodabaccus, 28 ans, et Nasif Hossenboccus, 25 ans, a été modifiée en meurtre après que le sexagénaire a succombé à ses blessures, vendredi.

Le huitième suspect, Nadeem Bheekhun, travailleur social et habitant de Plaine-Verte, connu pour sa proximité avec le député Salim Abbas Mamode et qui intéressait les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team North , s'était rendu, vendredi, à la police, en compagnie de son homme de loi, Me Ridwaan Toorbuth. Il avait été inculpé pour meurtre devant la Bail and Remand Court , samedi. Le travailleur social a déclaré avoir été piégé et qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

Lors de sa déposition aux enquêteurs, Nadeem Bheekhun a raconté qu'il était en route pour la prière du vendredi, dans l'après-midi du 3 mai, lorsqu'il a reçu un appel. On lui a appris qu'un groupe de personnes avaient eu des problèmes avec la police et en tant que travailleur social, il s'est rendu sur place. C'est là qu'il a réalisé qu'on l'avait dupé et que ce n'était pas un affrontement entre habitants et policiers mais une violente bagarre entre deux groupes. Nadeem Bheekhun affirme qu'il a tenté de calmer les esprits mais qu'il n'a pu faire grand-chose car les personnes, qui se bagarraient étaient armées de sabres. Il a alors quitté les lieux.

%

Nadhir Khan Chetty, qui a retenu les services de Me Assad Rujub, a confirmé sa présence sur les lieux et a raconté que le sexagénaire et son fils l'ont agressé et que la situation a dégénéré alors qu'ils tentaient de se défendre. Issa Bacsoo, qui a retenu les services de Me Naushad Paurobally, sera, cette semaine, confronté aux images des caméras de Safe City. L'enquête à propos de Nawfal Khodabaccus, qui est représenté par Me Rishi Sohan, doit se poursuivre. Si les suspects avancent qu'un vol de portable est à l'origine de cette sanglante bagarre, la police n'écarte pas la thèse d'un règlement de comptes sur fond de drogue.