Afrique du Nord: Le Maroc et le Chili concluent un accord de coopération en matière de patrimoine documentaire

Santiago — Le Maroc et le Chili ont conclu, lundi à Santiago, un accord de coopération en matière de patrimoine documentaire entre la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) et la Bibliothèque nationale du Chili.

Cet accord a été signé, côté marocain, par l'ambassadeur du Royaume au Chili, Mme Kenza El Ghali et, côté chilien, par Mme Nelida Pozo Kudo, directrice du Service national du patrimoine culturel.

Il vise à jeter les bases d'une coopération fructueuse dans le domaine du patrimoine documentaire et de générer des espaces de collaboration en offrant aux auteurs une plus grande visibilité dans les deux pays.

Le document signé à Santiago vise aussi à déployer un ensemble d'activités culturelles destinées à renforcer les liens culturels entre les deux pays.

L'accord permettra aux deux parties d'échanger les publications, les outils de recherche bibliographique, en plus des visites d'experts afin de bénéficier des techniques modernes, notamment dans le domaine de la numérisation et de la restauration de documents.

Le document stipule que les deux pays prévoient d'échanger des documents liés à l'histoire des deux pays et organiser régulièrement des rencontres et des expositions, au Maroc et au Chili.

Dans une allocution à cette occasion, Nelida Pozo Kudo a souligné que la signature de cet accord marque une étape importante dans les relations entre les deux pays qui se traduit par « la volonté commune de nos institutions » de renforcer les liens d'amitié et de compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Elle a évoqué dans ce contexte les nombreuses activités liées au Maroc et à son patrimoine culturel, qui ont été organisées au fil des années par la Bibliothèque nationale du Chili, et qui ont permis de mettre en avant le patrimoine littéraire, artistique et musical, outre l'art culinaire et l'artisanat marocains.

Pour sa part, Mme El Ghali a salué la signature de cet accord entre les deux bibliothèques nationales qui donne un nouvel élan à la coopération culturelle entre les deux pays, rappelant dans ce contexte que le Chili abrite à Coquimbo (460 km au nord de Santiago), le Centre Culturel Mohammed VI pour le Dialogue des Civilisations, qui est un vecteur de diffusion de la culture et du patrimoine du Maroc, non seulement au Chili, mais dans tous les pays d'Amérique du Sud.

Elle a ajouté qu'à travers ses diverses activités (séminaires, rencontres et travaux de traduction) le Centre joue un rôle d'avant-garde dans la connaissance du Chili et de l'Amérique latine au Maroc.

Pour sa part, la directrice de la Bibliothèque nationale, Soledad Abarca, a indiqué qu'à travers cet accord « nous réaffirmons notre engagement à continuer d'approfondir les relations culturelles entre les deux pays ».

La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités des milieux académique, diplomatique, politique et culturel.