Maroc: Manama - Réunion des délégués permanents et des hauts fonctionnaires en prélude du 33è Sommet arabe

Manama — Une réunion préparatoire du 33è Sommet arabe, prévu jeudi prochain au Royaume de Bahreïn, a débuté lundi à Manama, au niveau des délégués permanents et des hauts fonctionnaires auprès de la Ligue des Etats arabes.

La délégation du Royaume du Maroc à cette réunion comprend l'ambassadeur du Royaume au Caire, représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali, l'Ambassadeur du Maroc au Royaume de Bahreïn, Mustapha Benkhiyi, le chef de division des Organisations Arabes et Islamiques au ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Abdelali Al-Jahed, et du Représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Essallay.

La réunion est consacrée à l'examen du projet d'ordre du jour du sommet, à l'examen des projets de résolutions, ainsi que du projet de déclaration finale qui sera rendue publique par les dirigeants arabes.

L'ordre du jour comprend huit points principaux traitant de diverses questions liées à l'action arabe commune dans les domaines politique, économique, social, culturel et sécuritaire, à la coopération arabe avec les groupements internationaux et régionaux, au rapport de la présidence du 32e sommet sur l'activité de la commission de suivi de mise en oeuvre des résolutions et des engagements, et au rapport du secrétaire général de la Ligue des États arabes sur l'état d'avancement de l'action arabe commune.

%

Il comprend également un point sur les derniers développements de la question palestinienne et du conflit israélo-arabe et ses derniers développements, en particulier la mise en oeuvre de l'initiative de paix arabe, les derniers développements de la situation dans la ville d'Al Qods, le soutien au budget de l'État de Palestine et à la résistance du peuple palestinien, ainsi que le suivi des derniers développements en matière des colonies et des réfugiés.

La réunion des délégués permanents et des hauts fonctionnaires examinera en outre un point relatif aux affaires arabes et à la sécurité nationale panarabe, notamment la solidarité avec le Liban, l'évolution de la situation en Syrie, le soutien à la paix et au développement au Soudan, l'évolution de la situation en Libye et au Yémen, le soutien à la Somalie et aux Comores, la résolution pacifique du différend frontalier entre Djibouti et l'Érythrée, et l'interférence de l'Iran dans les affaires intérieures des pays arabes.

En outre, la réunion discutera du suivi des interactions arabes sur les questions de changement climatique, de la stratégie arabe pour les droits de l'Homme amendée, de la stratégie arabe commune de lutte contre le terrorisme, de la protection de la sécurité nationale panarabe et du développement du système arabe en matière de lutte contre le terrorisme.