Maroc: 68ème anniversaire de la création des FAR - Sa Majesté le Roi adresse un Ordre du jour aux Forces Armées Royales

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), a adressé, mardi, un Ordre du jour aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, à l'occasion du 68ème anniversaire de la création des FAR.

En voici la traduction :

"Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, sa famille et ses compagnons,

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

En ce jour glorieux, nous célébrons le soixante-huitième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, et nos coeurs, aussi bien de Notre Auguste Personne que de l'ensemble des Marocains, sont remplis de sentiments de fierté à l'égard de toutes les composantes de notre vaillante Armée - terrestres, aériennes, navales et de la Gendarmerie Royale. C'est pour Nous, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, une occasion de vous renouveler Notre sympathie et satisfaction et vous exprimer Notre gratitude pour les sacrifices que vous consentez avec dévouement et négation de soi au service de l'intégrité territoriale et de la défense des frontières nationales.

Nous nous rappelons également, avec considération et déférence, les étapes historiques franchies par nos Forces Armées Royales, remémorant avec révérence le rôle pionnier des deux vénérés dirigeants, Sa Majesté le Roi Mohammed V, que Dieu L'agrée, et Son digne successeur, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu sanctifie Son âme, pour que cette Institution continue d'assurer son rôle historique en tant que rempart infranchissable de ce pays paisible.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

L'accomplissement des grandes missions qui vous sont confiées pour la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale, ainsi que vos efforts soutenus au service de votre pays dans les différents domaines militaires, sécuritaires, humanitaires, sociaux et éducatifs, outre votre ferme engagement, avec responsabilité et sérieux, font de vous un exemple à suivre en matière de fidélité et de générosité.

Notre objectif est que les Forces Armées Royales demeurent attachées à leurs valeurs authentiques et à leurs traditions séculaires, capables de remplir leurs nobles missions de défense de la Patrie et des citoyens dans les meilleures conditions, et que nos instituts, écoles et centres d'enseignement continuent de doter nos Forces Armées Royales de promotions de cadres nationaux et de compétences militaires, dont des Officiers, des Officiers du rang et des Militaires du rang, aptes à assumer leurs responsabilités avec habileté et professionnalisme.

Dans ce cadre, Nous saluons le travail colossal accompli par Nos Forces Armées pour la défense de notre intégrité territoriale avec abnégation, fidèles au serment de la Marche Verte, ainsi que Nos militaires qui veillent à la sécurité des frontières terrestres, aériennes et maritimes du Royaume. Nous saluons également les membres de nos contingents militaires déployés dans le cadre des Opérations de maintien de la paix en République Démocratique du Congo et en République Centrafricaine, en droite ligne avec les efforts des Nations Unies pour le rétablissement de la sécurité et de la paix dans ces deux pays frères.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Le monde d'aujourd'hui connaît des tensions préoccupantes et des transformations accélérées et inédites, incarnées par la polarisation, la multiplicité des alliances et l'augmentation des probabilités de guerre dans différentes régions du globe. Cette conjoncture a imposé l'inéluctabilité de réviser les concepts de sécurité et de défense et d'adapter les programmes et les stratégies face à la recrudescence des menaces et des défis, afin d'accompagner cette situation et de s'y adapter.

A cet effet, Notre Majesté veille constamment à développer les capacités des Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, et à les doter de tous les moyens techniques modernes et des équipements nécessaires à travers des programmes de formation et de qualification de l'élément humain, tout en mettant en place des plans intégrés garantissant la disponibilité opérationnelle permanente et le renforcement de leurs capacités défensives en toutes circonstances.

Ainsi, Nous avons donné Nos Hautes Instructions pour amorcer une évaluation globale des curricula de formation et des programmes d'entraînement militaire destinés à l'ensemble des militaires, tous niveaux confondus, dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique aux systèmes et supports d'enseignement et de les adapter aux nouvelles mutations, tout en adoptant une pensée renouvelée et des méthodes innovantes dans les domaines scientifiques, technologiques et de l'intelligence artificielle.

En vue de développer le système de formation militaire supérieure, Nous avons ordonné la construction d'un nouveau siège du Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur, en tant que pôle universitaire intégré, qui abrite l'ensemble des écoles de formation militaire supérieure des officiers des différentes composantes terrestres, aériennes, navales et de la Gendarmerie Royale, et assure un enseignement complet, conformément aux curricula et techniques modernes et développées, et ouvert à l'espace continental et international.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

L'afflux sans précédent de nos jeunes en réponse à l'appel de la Patrie dans le cadre du service militaire qui a donné, depuis sa reprise, des résultats très positifs, reflète le succès continu de cette opération, dont Nous avons décidé d'en faire un chantier national ouvert selon une nouvelle vision en matière de formation et de qualification professionnelle, alliant le renforcement de l'esprit d'appartenance à la Patrie et la prise des responsabilités à l'ouverture des perspectives d'avenir et d'intégration à la jeunesse marocaine qualifiée physiquement, scientifiquement et techniquement pour une contribution agissante à l'essor économique et de développement du pays.

En sus de tout cela, Nous sommes heureux et satisfaits de la volonté, de la détermination, de l'altruisme et de la discipline dont ont fait montre ces jeunes, hommes et femmes, après leur intégration dans les rangs des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires et dans d'autres services, administrations publiques et établissements civils qu'ils ont rejoint au terme de la formation militaire. Au vu de ses résultats probants, Nous appelons tous les responsables à s'appliquer davantage afin de préserver les acquis tangibles réalisés par le service militaire et à aller de l'avant pour leur développement.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Nos Forces Armées Royales poursuivent, avec fidélité et sacrifice, comme elles l'ont fait par le passé, l'accomplissement des missions que Nous leur confions, sociales ou militaires soient-elles, au service de la Patrie et de la sécurité de ses habitants. A cet égard, Nous saisissons cette occasion pour saluer la glorieuse épopée écrite par les membres des Forces Armées Royales, aux côtés de ceux de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des autorités locales, ainsi que de leurs frères bénévoles, suite au séisme tragique qui a frappé les provinces d'Al Haouz et de Taroudant.

Immédiatement après avoir donné Nos Hautes Instructions dès les premières heures du drame, votre réaction instantanée et votre intervention rapide sur le terrain, adossées au déploiement d'hôpitaux de campagne et d'unités de sauvetage et de secours terrestres et aériennes, ainsi que l'installation de camps d'hébergement et la fourniture des aides alimentaires aux sinistrés, ont contribué efficacement à l'atténuation des souffrances de la population et au désenclavement des zones touchées.

Nous sommes également fier du grand rôle joué par l'élément féminin militaire durant ces événements douloureux, en contribuant avec la même détermination, le même enthousiasme et le même sentiment d'appartenance à la Patrie, à l'encadrement des hôpitaux de campagne ainsi qu'aux activités sociales pour atténuer les effets de la tragédie auprès des femmes et des enfants.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Alors que Nous commémorons cette occasion bénie, Nous nous remémorons avec révérence et déférence les âmes de tous ceux qui ont consenti de précieux sacrifices pour la dignité et la grandeur de cette Patrie, à leur tête les deux regrettés dirigeants, Notre Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V, et Notre Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu Les ait en Sa sainte miséricorde, implorant le Tout-Puissant de Les accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les saints, les martyrs et les vertueux.

Avec la même foi, Nous prions le Très-Haut d'avoir en sa sainte miséricorde Nos braves martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de la Patrie, de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale.

Nous implorons Dieu de vous aider dans l'accomplissement de vos missions et de vous accorder davantage de force et de persévérance pour réaliser vos objectifs, et de vous garder toujours comme de fervents défenseurs de la Patrie et de loyaux soldats du Trône, mobilisés derrière votre Chef Suprême et fidèles à votre devise éternelle : Dieu - La Patrie - Le Roi".