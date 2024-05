Ethiopie: Le pays et l'Azerbaïdjan ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble dans les domaines du service public et de l'innovation.

Addis Abeba — Le vice-Premier ministre, Temesgen Tiruneh, a effectué aujourd'hui une visite officielle en République d'Azerbaïdjan.

A son arrivée en Azerbaïdjan, il a été chaleureusement accueilli par les hauts responsables du gouvernement.

Au cours de la visite, Temesgen a rencontré Ulvi Mehdiyev, président de l'agence d'État pour le service public et les innovations sociales auprès du président de la République d'Azerbaïdjan (SAPSSI).

A l'occasion, les deux responsables ont discuté de la fourniture d'un service rapide par des moyens numériques, ce qui revêt une grande importance pour l'Éthiopie afin de comparer l'expérience.

De plus, un protocole d'accord a été signé entre la Commission de la fonction publique éthiopienne et le SAPSSI, qui permet aux deux pays de collaborer et de travailler ensemble dans le domaine du service public et de l'innovation.

En outre, la délégation a visité le siège et les centres de l'ASAN qui fournissent un service unique à plus de 15 ministères sous la supervision et la gestion de l'ASAN.