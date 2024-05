Ile Maurice: Cinq bougies pour Beau-Plan

Après une croissance soutenue pendant cinq ans, Beau-Plan a atteint une taille et une importance significatives, justifiant pleinement les initiatives récentes entreprises pour améliorer et développer la ville. Avec son dynamisme commercial, ses festivités culturelles, ses restaurants, ses espaces de bureau et son cadre naturel, agrémenté d'un lac et de verdure, Beau-Plan vise à offrir des expériences inoubliables à tous ceux qui visitent la ville.

Depuis le lancement de Beau-Plan, plus de 20 projets ont été menés à bien, contribuant à la croissance et à la diversification de la ville. L'offre immobilière s'est étendue, avec 250 000 mètres carrés d'espaces de bureaux et commerciaux et 9,5 mètres carrés d'espaces verts par habitant.

La construction de nouveaux logements, notamment les appartements Indigo, a également contribué à la transformation de Beau-Plan en une destination de choix pour les investisseurs immobiliers. Les appartements Indigo constituent le dernier projet résidentiel de Beau-Plan et leur construction a commencé en avril.

Ce projet lancé récemment a suscité beaucoup d'intérêt et il ne reste que quelques appartements disponibles dans la première phase. La vente des appartements de la deuxième phase devrait commencer ce mois-ci. Situé au coeur de Beau-Plan, ce projet immobilier offre une excellente opportunité d'investissement pour plusieurs raisons, comme un bon potentiel de location, une valeur immobilière sûre, une qualité de vie agréable, des revenus locatifs attractifs et une sécurité d'investissement.

L'emplacement et le style moderne d'Indigo le rendent attrayant pour les locataires. Cela signifie que les investisseurs peuvent compter sur des revenus réguliers et stables. Il est estimé que la valeur des biens immobiliers à Beau-Plan augmentera avec le temps alors que la Smart City continue de se développer. Les investisseurs peuvent s'attendre à de bons gains grâce aux loyers élevés et à la forte demande dans la région.

Novaterra aide à chaque étape d'investissement immobilier, depuis le développement du projet jusqu'à la recherche de locataires et la gestion immobilière. Récemment, l'équipe de Novaterra a franchi un cap important dans le développement de Beau-Plan en attribuant des noms à chaque rue, avenue et impasse. En collaboration avec des experts, la compagnie a mis en place plusieurs critères, notamment l'utilisation de trois langues pour refléter la diversité culturelle, une approche à l'européenne pour la numérotation et un hommage au riche patrimoine régional.

Le mois dernier, la première phase a été réalisée, dévoilant 35 nouvelles rues. Des noms tels que l'Avenue du Musée ou la Rue des Lumières ont marqué le début de cette transformation. Le processus se poursuit et dans quelques années, la ville dévoilera pleinement son nouveau visage, facilitant ainsi l'orientation des visiteurs et des résidents dans cette métropole en devenir.

Beau-Plan développe aussi le côté créatif de la ville en organisant divers événements, principalement au Creative Park, et dans toute la région. L'idée est de rendre la zone plus dynamique en proposant une variété d'événements pour enrichir la scène culturelle et artistique. Entre 2023 et 2024, 13 événements ont été organisés.

De plus, il y a quelques mois, Isla Padel a ouvert ses portes à Mon-Rocher. Ce projet architectural met en valeur l'héritage historique local. Le club dispose de cinq terrains de padel en plein air, d'un club-house et d'un espace événementiel situé dans les ruines de l'ancienne usine de Mon-Rocher. Il offre une expérience de jeu et de socialisation, tout en préservant l'histoire de la région. Le but est de créer un espace à la fois beau et fonctionnel.

Un nouveau site web

Un tout nouveau site web a été lancé à l'occasion des cinq ans de Beau-Plan. Toujours en quête d'innovation, la ville a repensé son site pour mieux refléter ses valeurs. Accessible à tous, résidents, entreprises, visiteurs et curieux, cette nouvelle plateforme utilise les couleurs locales pour une communication plus claire et pour partager les dernières nouvelles et les événements à venir.