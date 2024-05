Afrique de l'Ouest: Coopération - Une Mission conjointe du service commercial des Etats-Unis en prospection à Dakar et Abidjan

Le service commercial américain, relevant de l’Administration du commerce international du Département américain du Commerce, participe à une mission commerciale certifiée au Sénégal et en Côte d'Ivoire du 13 au 17 mai 2024. A appris allafrica.com auprès des services de l’ambassade des Usa à Abidjan.

Organisée par le Virginia Economic Development Partnership, la mission commerciale au Sénégal et en Côte d'Ivoire est soutenue par le service commercial américain et Prosper Africa. Composée de douze entreprises de l’État de Virginie, cette délégation, première du genre, participera à des activités de réseautage pour rencontrer des chefs d’entreprise locaux dans le but de développer des relations commerciales. Ajoute la note à la presse.

Les membres de cette mission commerciale bénéficieront particulièrement de l'expertise de Prosper Africa, qui facilite l'accès aux services et initiatives du gouvernement américain pour les entreprises américaines souhaitant faire des affaires en Afrique. La mission offrira également à la délégation l'opportunité de discuter des possibilités d'investissement, de conclure des accords, et d'établir des relations commerciales importantes avec les secteurs public et privé.

April Redmon, directrice du Service commercial des États-Unis pour la Virginie et Washington, D.C., participe à la mission commerciale. « Nous sommes honorés de soutenir le Virginia Economic Development Partnership et Prosper Africa lors de cette première mission commerciale en Afrique de l'Ouest, qui ouvrira des opportunités commerciales, » a déclaré Redmon. « Grâce aux ressources commerciales de la Virginie et du gouvernement américain, les entreprises de Virginie pourront plus aisément développer leurs exportations vers ces marchés en croissance. »

A noter que lors de leurs rencontres avec des partenaires commerciaux potentiels dans chaque pays, les membres de la mission exploiteront les projets d'infrastructure et de développement financés par les États-Unis dans la région et bénéficieront d'opportunités de réseautage avec des parties prenantes telles que la Millennium Challenge Corporation, l'Agence américaine pour le développement international (Usaid), la Société américaine de financement du développement international (Dfc), l'Agence américaine pour le commerce et le développement (Ustad) et la Banque africaine de développement, entre autres.

Les entreprises américaines exploreront les modalités de commerce au Sénégal et en Côte d’Ivoire, et discuteront des options de financement disponibles pour sécuriser les exportations vers les clients africains.