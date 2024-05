Cameroun: Fecafoot et Marc Brys - Désaccords persistants malgré des avancées

La réunion entre Marc Brys, sélectionneur national du Cameroun, et la Fecafoot (Fédération Camerounaise de Football) a permis de clarifier certains points, mais a également mis en lumière des désaccords persistants. Si le sélectionneur a obtenu le dernier mot concernant la liste des joueurs convoqués pour le prochain match, la question de la composition du staff technique reste un sujet de discorde.

Un point de friction majeur : le poste de coordinateur des équipes nationales

Un point de friction majeur réside dans le poste de coordinateur des équipes nationales, actuellement occupé par Benjamin Banlock. Ancien secrétaire général de la Fecafoot en conflit avec Samuel Eto'o, président de la fédération, Banlock est au coeur des tensions. Ce poste, jugé lucratif en raison de la gestion financière de l'équipe nationale, représente un enjeu important pour les parties prenantes.

Sur la chaîne Canal+, le journaliste français Philippe Doucet a souligné l'importance de ce poste et les tensions qu'il suscite. Selon lui, le gouvernement camerounais soutiendrait Banlock, tandis que la Fecafoot souhaiterait le remplacer par un individu de son choix.

Le gouvernement maintient le cap

Malgré les divergences apparentes entre la Fecafoot et le ministère des sports, le conseiller Cyrille Tollo a affirmé que les directives présidentielles seraient respectées. Il a souligné que ces instructions ne souffraient d'aucune compromission et devaient être appliquées dans leur intégralité. Cette déclaration met en lumière le rôle prépondérant du gouvernement dans la gestion des affaires sportives nationales.

Des inquiétudes pour l'avenir de l'équipe nationale

Ces tensions entre Marc Brys et la Fecafoot soulèvent des inquiétudes quant à l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun. La cohésion et la stabilité du staff technique sont essentielles pour le succès de l'équipe, et ces désaccords ne font que fragiliser la situation.

Il est crucial que les différentes parties prenantes trouvent un terrain d'entente et mettent l'intérêt de l'équipe nationale du Cameroun au premier plan. La réussite de l'équipe lors des prochaines compétitions en dépend.

Vers une résolution des tensions ?

Si la situation actuelle est préoccupante, il est possible que les parties prenantes parviennent à trouver un compromis. La Fecafoot et le gouvernement ont tout intérêt à travailler ensemble pour le bien de l'équipe nationale. Marc Brys, de son côté, doit également faire preuve de diplomatie et de flexibilité pour trouver une solution acceptable pour toutes les parties.

L'avenir de l'équipe nationale du Cameroun dépendra de la capacité des différents acteurs à mettre de côté leurs différends et à travailler ensemble dans l'intérêt du football camerounais.