Cameroun: Un journaliste en garde à vue administrative pour une une

Le journaliste Engelbert Mfomo, directeur de publication du journal l'Activateur, est en garde à vue administrative depuis vendredi dernier sur instruction du préfet de la Mefou et Afamba, Thierry Kinou Nana. Son arrestation et sa détention soulèvent des inquiétudes quant à la liberté de la presse au Cameroun.

Une arrestation sans motif et une garde à vue illégale

Engelbert Mfomo a été arrêté sans motif vendredi dernier et placé en garde à vue. Dépassant les délais légaux de garde à vue, le préfet Thierry Kinou Nana a signé une mesure de garde à vue administrative lundi. Le journaliste est ainsi détenu depuis 5 jours sans aucune base légale.

Un article jugé offensant par le préfet

Le motif de cette arrestation arbitraire semble être un article publié dans l'Activateur à l'occasion de la fête du travail. L'article critiquait l'organisation des festivités dans le département de la Mefou et Afamba, notamment l'absence du préfet lors de la marche sportive du 22 avril.

Le Cameroun, un pays où les journalistes sont en danger

Cette affaire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des pressions et des intimidations auxquelles sont confrontés les journalistes au Cameroun. Reporters sans frontières classe régulièrement le pays parmi les plus dangereux pour la profession, avec un nombre croissant d'arrestations, d'agressions et de harcèlements.

Un appel à la libération d'Engelbert Mfomo et au respect de la liberté de la presse

L'arrestation et la détention d'Engelbert Mfomo constituent une grave violation de la liberté de la presse. Les organisations de défense des droits de l'homme et les journalistes camerounais appellent à sa libération immédiate et sans condition. Ils exigent également que les autorités respectent le droit à la liberté d'expression et garantissent la sécurité des journalistes.