Congo-Kinshasa: Gestion des finances publiques - Les députés provinciaux du Kasai Oriental acquièrent de nouvelles compétences

A Mbuji-Mayi, le mardi 13 avril, s'est achevé un atelier visant à vulgariser la stratégie de décentralisation financière. Cette formation, qui s'est étalée sur cinq jours, était destinée aux députés provinciaux et aux membres de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental. Organisée par le projet ENCORE (Amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des finances) en République Démocratique du Congo, cette série de travaux avait pour objectif de doter les participants des connaissances et des outils nécessaires à une gestion financière publique responsable.

Le coordonnateur provincial du projet ENCORE a souligné que cette formation visait à familiariser les élus avec les procédures et les outils essentiels à une gestion financière saine. Cette initiative vise à permettre aux députés provinciaux et à certains membres de l'Assemblée provinciale de mieux comprendre et de participer activement à la gestion des finances publiques.

Jean Claude Musas Manyong, le coordonnateur provincial du projet ENCORE, précise : "spécifiquement il s'agit de renforcer les capacités techniques des élus et de leurs collaborateurs sur le processus budgétaire prônée par la loi relative aux finances publiques et ses textes d'accompagnement. Il est question de communiquer la vision du gouvernement contenu dans la stratégie de renforcement de la décentralisation financière et il y a beaucoup d'innovations".

Les bénéficiaires de cette formation ont exprimé leur satisfaction. Pour Eugenie Tshilanda, députée provinciale, cette formation a été enrichissante : "Je ne suis pas du domaine, j'ai fait la santé publique. J'ai trouvé que c'était une formation très importante pour moi, parce j'ai appris comment régler le budget, comment se déroule la chaine de dépenses. Ce sont des matières qui m'échappaient », a fait savoir cette élue.

Suite à cette formation, le projet ENCORE prévoit d'étendre ses efforts en formant également les membres du gouvernement provincial sur ces mêmes sujets. Cette initiative vise à garantir une compréhension approfondie et une participation active à la gestion des finances publiques à tous les niveaux de gouvernement au Kasaï Oriental.