Congo-Kinshasa: Beni - Des centres de santé peinent à fonctionner faute d'insécurité

Plusieurs structures sanitaires de Béni (Nord-Kivu) ont du mal, depuis quelques jours, à fonctionner à cause de l'insécurité récurrente perpétrée par des rebelles ADF.

Le président du conseil urbain de l'Ordre des infirmiers à Beni, Moise Kambale, a livré cette information, en marge de la journée internationale des infirmiers, célébrée le 12 mai de chaque année.

Il a indiqué que cette insécurité est en train d'entraver le travail de l'infirmier :

« Là nous voyons l'aire de santé de Supa-Kalau qui ne peut plus prester, aussi Sayo où l'aire de santé est invivable. L'aire de santé de Bunzi où les prestataires peuvent travailler seulement la journée et ne savent pas travailler la nuit. Nous voyons les aires voisines comme Pasala où nous avons perdu d'ailleurs le nôtre, l'infirmier titulaire comme le comptable. Mbutaba, Matumbi et parfois dans les fins fonds d'autres structures ont déjà fermé leurs portes et c'est la population environnante qui continue à souffrir».

Moise Kambale a ainsi sollicité l'appui du gouvernement pour sécuriser les structures sanitaires et leur personnel afin qu'ils travaillent en toute quiétude.

« Même certaines familles de nos prestataires qui continuent à souffrir parce que lorsqu'elles sont en train de fuir en ville de Beni, on ne sait pas comment les encadrer et ils n'ont pas de numéros matricules. Que le gouvernement puisse renforcer la sécurité au niveau de structures de soins et de notre population elle-même parce que nous sommes appelés à prendre en charge la population », a-t-il fait savoir.