Cote d'Ivoire: Culture/16ème FEMUA - Dominique Ouattara salue l'engagement humanitaire du Group Magic System

12 écoles construites à travers la Côte d’Ivoire dont 2 à Anoumabo, une maternité construite à Yamoussoukro et un centre d’accueil pour enfants orphelins à Bingerville. Tel est le bilan humanitaire des précédentes éditions du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumbo (FEMUA). Bilan salué par la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 16ème édition du Festival, le mardi 14 mai 2024, à Anoumabo.

Cette édition, placée sous le thème crucial de la « santé mentale des jeunes », a été l'occasion pour Madame Dominique Ouattara de saluer l’engagement humanitaire et la détermination du groupe Magic System à donner ses lettres de noblesse au FEMUA.

Prenant la parole la Première Dame a salué la notoriété toujours grandissante du FEMUA. Pour l’épouse du Chef de l’Etat, ce festival est non seulement l’un des plus grands du continent, mais aussi, il est une plateforme d’expression artistique, de solidarité et un vecteur de développement.

« En seize éditions, le FEMUA est devenu l’un des plus grands évènements musicaux du continent. Chaque année, le public venu de partout en Côte d’Ivoire, mais aussi de plusieurs autres pays d’Afrique et du monde, a le plaisir de voir se produire sur scène, les plus grands artistes du moment. Il s’agit d’un réel moment de communion, organisé avec beaucoup de sérieux et d’engagement », a noté Madame Dominique Ouattara. Relevant le volet humanitaire du festival, l’épouse du Chef de l’Etat a salué également l’engagement social de Traoré Salif et sa bande de Gaous magiciens. « Je tiens à cet effet, à saluer l’engagement humanitaire du Groupe Magic System, qui en plus d’être de talentueux musiciens, ont décidé de mettre leur notoriété au service des plus démunis », a déclaré Madame Dominique Ouattara.

%

De ce fait, le FEMUA reste par excellence la plateforme idéale pour aborder la question du fléau de la santé mentale de la jeunesse. En effet, pour Madame Dominique Ouattara, la question de la santé mentale des jeunes est une grande préoccupation dans de nombreux pays occidentaux et africains. La côte d’Ivoire ne faisant malheureusement pas exception à la règle. « Il est donc essentiel que nous nous mobilisions pour soutenir ceux qui souffrent en silence et leur apporter des solutions et une assistance efficace. Les stigmates qui entourent la santé mentale sont nombreux et les victimes sont souvent incomprises et isolées », a soutenu Madame Dominique Ouattara.

Aussi, Madame Dominique Ouattara propose comme solution la création d’un environnement bienveillant où les jeunes qui souffrent de dépression se sentent soutenus, assistés et pris en charge. De ce fait, la Première Dame a salué l’initiative de la Fondation Magic System, de se pencher sur cette question peu connue, afin d’y trouver des recours et des solutions adaptées à notre environnement. Ainsi, en s'engageant en faveur de la santé mentale des jeunes, le FEMUA et la Fondation Magic System continuent d'œuvrer pour un avenir meilleur pour la jeunesse ivoirienne.

Madame Françoise Remack, Ministre de la Culture et de la Francophonie, a félicité l’ensemble de l’équipe du commissariat général du FEMUA pour la promotion de la culture urbaine. Elle a estimé que pour elle, le FEMUA est l’un des plus grands festivals de musiques urbaines africaines.

Madame Maria Conceiçao Evora, Ministre de la Communication sociale, représentant de Son Excellence Monsieur Umaro Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée Bissau en compagnie de M. Augusto Gomez, Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a traduit toute la fierté de la Guinée Bissau d’être l’invité d’honneur de cette 16ème édition du FEMUA. Pour la porte-parole du Gouvernement Bissau Guinéen, cette participation de son pays permet de promouvoir son riche patrimoine culturel, mais aussi, permettra de renforcer la coopération entre les deux pays.

M. Traoré Salif dit Asalfo, lead vocal du Groupe Magic System et commissaire général du FEMUA a levé le voile sur la programmation et les grandes articulations de cette édition. Il a révélé l’une des innovations de cette édition qui le Tradi FEMUA qui sera une vitrine culturelle pour une ethnie du pays. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, cette 16ème édition offrira l’opportunité au peuple Atchan de présenter la richesse de leur culture aux nombreux invités du FEMUA dont la cérémonie d’ouverture a été également marquée par les poses des premières pierres des écoles de San-Pedro et de Jacqueville et l’inauguration du centre culturel d’Anoumabo.

M. Aby Raoul, Député-Maire de Marcory, pour sa part, a remercié le couple Présidentiel pour ses actions en faveur du développement de sa commune.

Aussi, la Première Dame a fait des dons en nature et espèce d’une valeur de 18 millions F cfa à la population d’Anoumabo. En effet, Madame Dominique Ouattara a offert 500 chaises VIP, une télévision de 75 pouces, 4 splits, 2 ordinateurs pour le nouveau centre culturel. Elle a également offert 2 bureaux à la chefferie traditionnelle. La valeur de ces dons en nature est estimée à 12 millions Fcfa. L’épouse du Chef de l’Etat a aussi offert la somme de 6 millions F Cfa à la population.

Légende photo: La Première Dame Dominique Ouattara et ses invités lors de la cérémonie d'ouverture du 16e FEMUA ( Photo: Bm)