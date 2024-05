Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Mai 2024

Gabon : Pour protester contre des «actes de torture» - L'ex-président Ali Bongo en grève de la faim

Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et ses deux plus jeunes fils Jalil et Bilal ont entamé une grève de la faim pour protester contre la « séquestration » et les « actes de torture » dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. L'annonce a été faite mardi 14 mai par leurs avocats, qui indiquent également qu'une plainte a été déposée devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les maîtres François Zimeray et Catalina de la Sota ont publié un communiqué annonçant leur dépôt d'une plainte avec constitution de partie à Paris. Cela alors que le général Brice Oligui Nguema, à la tête du Gabon depuis le putsch d'aout 2023, doit se rendre à Paris dans les prochains jours. Avec cette procédure, la défense de la famille Bongo vise à obtenir la désignation d'un juge d'instruction en France pour enquêter sur ces accusations. (Source : Rfi)

Sénégal : Immigration clandestines- Une pirogue interceptée au large de Dakar, 252 personnes secourues

La Marine nationale du Sénégal a annoncé l'interception d'une pirogue transportant 252 personnes, lundi, à 30km au large de Dakar, a-t-on appris ce mardi 14 mai 2024. La pirogue, partie de Bargny, a été repérée et interceptée au cours d'une opération menée par le Patrouilleur de haute mer, Niani. Les personnes secourues, originaires du Sénégal et de la sous-région, ont été remises aux services compétents pour être prises en charge. (Source : adakar.com)

Cote d'Ivoire : Hadj 2024 - La direction générale des cultes met en garde

« Il me revient de façon récurrente que des opérateurs privés non agréés procèdent à l'enrôlement de candidats pour l'édition 2024 du Hadj. Ce, en dehors de toutes les directives des autorités saoudiennes et des procédures légales en la matière. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que les personnes inscrites dans ce cadre ne bénéficieront que "d'un visa tourisme" », a prévenu le directeur général des cultes, Bamba Massemba, dans un communiqué dont fratmat.info a eu copie, le mardi 14 mai 2024.Allant plus loin, il a fait savoir que le visa tourisme ne donne pas accès aux sites du circuit rituel, un privilège réservé exclusivement aux détenteurs du visa Hadj. Par conséquent, il a révélé que tout promoteur d'agence de voyage ou individu qui se rendra coupable de cette pratique clandestine s'expose à la rigueur de la loi. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Gouvernance - Les sociétés publiques génèrent 1 700 milliards Fcfa de revenu

L'année 2022 est une année charnière pour le Burkina Faso en raison des deux coups d'État que le pays a subis, la plupart des grandes sociétés d'État dudit pays se sont montrées plus que résilientes à la période sus-indiquée. En effet, sur les 22 entreprises d'État que compte le pays, 19 ont fait l'objet d'une évaluation dont les résultats démontrent un chiffre d'affaires cumulé en hausse de 27% à 1 694 milliards Fcfa. Parmi ces établissements évalués, dix ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 1 686 milliards FCFA, soit 99,5% des fonds totaux générés par les entreprises d'État, selon les informations consultées par Sika Finance. Ainsi, ces sociétés publiques jouent un rôle important dans le dynamisme de l'économie locale. (Source : aouaga.com)

Mali : Exploitation minière - Une société chinoise pour la première mine de lithium

La première mine de lithium du Mali commence sa production en août 2024 et sera exploitée par une société chinoise pour une durée de 21 ans. Cette annonce a été faite le lundi 13 Mai 2024 par le gouvernement du Mali, à travers le Ministre des Mines et celui de L' Économie et des Finances lors de la signature d'un accord avec la société Ganfeng lithium pour l'exploitation du lithium Galamina dans la région de Bougouni. Selon le ministre des Mines, Amadou Kéita, la signature de cet accord historique va migrer sur le code de 2023 avec l'augmentation à 35 % de la participation de l'État et des nationaux. (Source : abamako.com)

Togo : Essence - Perturbations dans l'approvisionnement des stations-service, des dispositions diligentes prises

Au Togo, plusieurs stations-services connaissent ces derniers jours des perturbations dans leur approvisionnement en carburant. En cause, des zones de tension observées sur le réseau de distribution des produits pétroliers sur le territoire, a expliqué le lundi le ministère du commerce.« Des dispositions diligentes sont prises pour un retour rapide à la normale", a rassuré Rose Kayi Mivedor, qui a également précisé que "les prix des produits pétroliers à la pompe n'ont connu aucune modification et restent les mêmes sur toute l'étendue du territoire national". Les tarifs en vigueur restent donc ceux fixés depuis le dernier réajustement effectué en juillet 2022. ( Source : alome.com)

Bénin : Présence de bases militaires françaises - Cotonou réfute en bloc les allégations de Niamey

En réponse aux déclarations du Premier ministre nigérien accusant le Bénin d'abriter des bases militaires françaises sur son territoire pour déstabiliser le pays, les autorités béninoises ont nié en bloc. Dans une déclaration hier dimanche, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji, a indiqué qu'il s'agit plutôt de « petits camps militaires destinés à sécuriser le Bénin ». Et d'inviter les autorités de Niamey d'envoyer des médias indépendants pour constater d'eux-mêmes l'absence de bases étrangères au Bénin. (Source : anyamey.com)

Rwanda : Insécurité - Le torchon brûle à nouveau entre le Burundi et lui

Selon le ministère burundais de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la faction armée RED-Tabara (Mouvement de la résistance pour un Etat de droit au Burundi) est responsable de cet attentat perpétré à la principale gare routière de Bujumbura, qui a fait 38 blessés, dont cinq graves. Pour rappel, le RED-Tabara a été créé en 2011 et avait revendiqué en 2021 une attaque contre l'aéroport de Bujumbura.Il est le plus actif des mouvements rebelles du Burundi, avec un effectif estimé entre 500 et 800 combattants. ( Source : Dw francais)

Maroc :68ème anniversaire de la création des FAR- l'évènement célébré à la première Base navale de la Marine Royale de Casablanca

Une cérémonie a été organisée, mardi à la première Base navale de la Marine Royale à Casablanca, à l'occasion du 68ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).Après la levée des couleurs nationales, cette cérémonie, présidée par le Contre-Amiral, Inspecteur de la Marine Royale, Mohamed Tahin, a été marquée par la lecture de l'Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang.Dans cet ordre du jour, le Souverain a affirmé qu' « en ce jour glorieux, nous célébrons le soixante-huitième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, et nos cœurs, aussi bien de Notre Auguste Personne que de l'ensemble des Marocains, sont remplis de sentiments de fierté à l'égard de toutes les composantes de notre vaillante Armée – terrestres, aériennes, navales et de la Gendarmerie Royale ».( Source : Map)

Somalie : Maintien de la Paix - L'Onu invitée à quitter le pays

La Somalie ne veut plus de l'Organisation des Nations unies sur son territoire. Dans une correspondance adressée la semaine dernière à son secrétaire général, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité, le ministre somalien des Affaires étrangères, Aimed Moa Fiji, demande le départ des 360 membres de la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) créée en 2013. Le gouvernement somalien exige qu'il soit mis un terme à une mission politique des Nations unies qui l'a conseillé sur la consolidation de la paix, les réformes sécuritaires et la démocratie. Mais, la fin de la mission politique est distincte de la mission de sécurité de l'Union africaine mandatée par les Nations unies qui compte actuellement au moins 10 000 soldats dans le pays. Celle-ci est appelée à se retirer et à passer le relais à l'État somalien d'ici fin 2024. ». (Source : Cameroun tribune)

Rdc : Des bombes tombent sur Minova dans le Sud- Kivu - Deux morts enregistrés

De nouveaux bombardements des rebelles ont été signalés lundi 13 mai dans la partie est de la RDC, précisément à Minova, dans la province du Sud-Kivu où deux personnes, dont une femme et son enfant, ont été tuées. Des sources proches de la société civile locale affirment que ces engins de la mort sont partis du territoire de Masisi. Selon les explications du Président du cadre de concertation de la société civile du territoire de Kalehe, Delphin Birimbi, « le M23 a largué deux bombes à Kitalaga, deux bombes à Rudahuga et une bombe à Kitala, tuant deux personnes : une femme nommée Julienne Kibaba et son fils Emmanuel Kandolo, âgé de 8 ans. Plusieurs dégâts et effets collatéraux ont également été signalés ».( Source : Digital Congo)