Sénégal: BAL - L'AS Douane vise le trophée continental (responsable)

L'AS Douane, qualifiée pour le play-off de la Basketball Africa league (BAL) à Kigali, vise le trophée continental de cette saison 4, a indiqué Jacques Matar Dieng, vice-président du club chargé du Basketball dans un entretien avec l'APS.

"L'année dernière, l'objectif était de jouer la finale. Et on l'a atteint. Et pour cette saison 4, l'objectif c'est de remporter le graal continental. Nous avons tout fait pour mettre l'équipe dans d'excellentes conditions. Nous avons fait un excellent recrutement", a déclaré le vice-président du club chargé du Basketball dans un entretien avec l'APS.

Il estime que "les automatismes et le manque de compétition de certains joueurs" ont fait défaut à l'équipe sur les quatre premières rencontres disputées récemment au Dakar Arena.

"Mais dans l'ensemble, on a une très belle équipe pour la victoire finale. L'As Douanes était très attendue dans la Conférence Sahara et à Kigali aussi, nous serons encore plus attendus. Nous sommes une équipe de défi à l'image de notre administration", a soutenu le commandant Jacques Matar Dieng.

Après son succès 79-54 face à l'Armée Patriotique du Rwanda lors de la dernière journée de la Conférence Sahara, bouclée dimanche dernier au Dakar Aréna, l'As Douanes a décroché sa qualification pour les play-offs de la Basketball Africa League (BAL) prévus du 24 mai au 1er juin prochain, à Kigali.

Les Douaniers ont montré des performances dans la Conférence Sahara, mais comptent renforcer quelques secteurs pour mettre en place une équipe beaucoup plus compétitive avant d'aller au Rwanda.

"Les quatre matchs nous ont permis de voir qu'il y avait des insuffisances, des postes à renforcer. Et, nous sommes en train de travailler sur ça. Au regard de la compétition, on s'est rendu compte que les deux premières équipes (Rivers Hoopers et l'Armée Patriotique du Rwanda) ont des meneurs qui scorent", a souligné M. Dieng.

"Mais nous, à notre niveau, nos meneurs manquaient de compétition et cela s'est confirmé sur le scoring. Nous avons aussi besoin de renforcer le secteur intérieur. On a été un peu défaillant à ce niveau. Par ailleurs, sur les tirs primés et extérieurs aussi on a manqué d'adresse", a déploré le vice-président de la section Basket de l'As Douanes.

Selon lui, l'As Douanes cherche toujours à "devenir meilleur aussi bien dans le championnat local que sur le plan africain".

Deuxième au classement de la Conférence Sahara, l'As Douanes rejoint Al Ahly SC (Egypte), Al Ahly (Libye), FUS Rabat (Maroc), Rivers Hoopers (Nigéria), Petro atlético de Luanda (Angola), Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et US Monastir (Tunisie) pour les 8ème de finale qui se joueront à Kigali, au Rwanda.