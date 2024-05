Cote d'Ivoire: Littérature - 'L'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif' pour promouvoir une nouvelle économie du développement pour l'Afrique

« L'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif » est une oeuvre de 324 pages écrite par Dr Hyacinthe Kouassi. L'ouvrage est un Essai en histoire économique.

Son écrit vise à promouvoir une nouvelle économie du développement pour l'Afrique ; à exposer des idées originales, hétérodoxes, pertinentes sur toutes les questions essentielles pour le développement du continent.

La présentation officielle de l'oeuvre a donné lieu à une dédicace, le samedi 11 mai 2024, au Conseil national des droits de l'Homme sis à Cocody.

Une superbe occasion pour l'écrivain de « raconter » son ouvrage qui porte sur la période préhistorique et l'antiquité égyptienne. Qui montre l'importance de l'apprentissage, lorsqu'un pays est en retard en matière de développement et veut rattraper le niveau de vie de pays devanciers modèles.

Dans l'ouvrage, Dr Hyacinthe Kouassi montre également comment l'Afrique fut le premier centre de l'apprentissage et de l'innovation apportant ainsi un démenti à l'idée que l'Afrique n'a pas contribué à la civilisation humaine.

Cet ouvrage qui est le premier d'une série de Tome, porte sur la Préhistoire africaine et l'Egypte antique. Il tente d'expliquer quand, où, pourquoi et comment l'Afrique a émergé comme principal centre du savoir du monde. En somme, il souligne le rôle essentiel de l'apprentissage dans la transformation des premières sociétés humaines, la génération des principales inventions et innovations fondatrices de la civilisation humaine et l'amélioration des conditions de vie. Où au cours de cette longue période de 2,5 millions d'années, le libéralisme économique était inconnu.

Le Tome 1 du livre porte sur la Préhistoire africaine et l'Égypte antique. Il est constitué de 4 parties. La première parle des débuts de l'émergence de l'Afrique comme premier centre de l'innovation et de l'économie du monde durant la Préhistoire.

Dans la deuxième partie, l'auteur parle de la consolidation de la situation hégémonique de l'Afrique avec l'émergence de l'Égypte pharaonique durant l'Antiquité, continuité de l'Égypte prédynastique nubienne.

La troisième partie parle des chaines d'apprentissage millénaire qui se sont constituées (région des Grands Lacs-Nubie-Égypte pharaonique) entre les espèces humaines et entre les différents peuples.

Et dans la quatrième partie, l'auteur tire les principaux enseignements.

« L'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif », est publié en Avril 2024 aux éditions de la Fondation Félix Houphouët Boigny (Ffhb).

Hyacinthe Kouassi, est Ivoirien et Économiste, Financier et spécialiste en politiques d'appui aux Pme. Il est actuellement, membre du Conseil Consultatif et Vice-Président pour les affaires économiques de Development Solutions Institute (Dsi), Québec (Canada) et administrateur de sociétés.