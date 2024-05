Togo: Du 'djè' pour les populations affectées

Les populations affectées par la Crise sahélienne vont être prises en compte par un projet. Il s'agit du projet « Appui aux populations affectées par la crise sahélienne au nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin (APAC) ». Lancé la semaine dernière, ce projet a pour objectif de maintenir la cohésion sociale entre les communautés touchées par la crise sahélienne, sur fond d'insécurité et de percées djihadistes dans les zones transfrontalières.

Prévu pour durer 18 mois, l'APAC est financée au plan national d'un financement d'environ 345 millions FCFA. Sont concernés par ce projet, la région des Savanes et de Kara, soit 12 communes (8 des Savanes et 4 de la Kara) et les secteurs d'activité de l'agropastoralisme, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.

Il sera dès lors question pour l'ONG Gestion de l'environnement et valorisation des produits agropastoraux et forestiers (GEVAPAF), la Convention intercommunale pour le développement local des Savanes (CIDeLS), porteuses du projet de faire des actions relatives à la communication pour un changement de comportement, la santé animale, la distribution de noyaux reproductifs de petits ruminants, les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, le soutien aux associations villageoises d'épargne et de crédit, ainsi que les activités génératrices de revenus. De même, il est projeté des activités relatives à l'accès à la formation professionnelle des jeunes et la distribution de produits de première nécessité dans les zones d'accueil des populations déplacées sont également au programme.

Cibles de ce projet APAC, directement près de 170 000 bénéficiaires et plus d'un million de personnes indirectement au niveau des 5 pays de l'Afrique de l'Ouest où il est déployé.