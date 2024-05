Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortes hausses des trois indices phares ce 14 mai 2024.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 14 mai 2024, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré de fortes hausses contrastant avec la situation de la veille.

L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 1,20% (contre + 0,03% précédemment) à 222,62 points contre 219,97 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 est en progression de 1,29% (contre -0,02% la veille) à 111,67 points contre 110,25 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en hausse de 1,09% (contre une baisse de 0,59% précédemment) à 104,07points contre 102,95 points la veille.

Cette embellie des indices notamment le BRVM Composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui a fortement augmenté de 98,346 milliards, se situant à 8 281,934 milliards de FCFA contre 8 183,588 milliards de FCFA le 13 mai 2024.

Celle du marché obligataire enregistre une baisse de 33,203 milliards, passant de 10 255,436 milliards FCFA le lundi 13 mai 2024 à 10 222,233 milliards FCFA ce mardi 14 mai 2024.

La valeur des transactions est également nettement en hausse, se situant à 2,275 milliards FCFA contre 589,015 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,11% à 1 055 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 1 060 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 6,31% à 2 780 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 4,74% à 5 970 FCFA) et Total Sénégal (plus 4,65% à 2 250 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 1 760 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,24% à 1 025 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,83% à 1 695 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (moins 5,49% à 3 015 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,38% à 410 FCFA).