Soudan: La situation se dégrade à El Fasher, où l'ONU s'inquiète d'une «menace de famine»

Au Soudan, de violents combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont à nouveau fait rage ce mardi dans la ville d'El Fasher. Depuis vendredi 10 mai, les paramilitaires des Forces de soutien rapide ont lancé une offensive sur cette dernière grande ville du Darfour à ne pas être à leurs mains. L'ONU s'inquiète du sort des habitants d'El Fasher - 1,5 million, dont 800.000 déplacés - et appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire sans entrave.

Selon un habitant d'El Fasher joint par téléphone, les combats ont repris en intensité lundi 14 mai, au matin. Des échanges de tirs d'artillerie, ainsi que des bombardements aériens qui ont détruit plusieurs quartiers Est de la ville où s'étaient infiltrés des paramilitaires. Cet habitant parle de nombreux civils blessés que les secouristes tentent d'évacuer vers l'hôpital sud de la ville, l'un des deux seuls hôpitaux encore en activité.

Les habitants d'El Fasher n'ont pas quitté la ville, explique un acteur humanitaire, en raison des nombreux checkpoints - tenus par l'armée et par les paramilitaires, qu'il faut payer très cher pour pouvoir franchir. Certains ont également peur du ciblage ethnique, ajoute un chercheur.

5% des besoins

La situation alimentaire y est devenue extrêmement préoccupante. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'était déjà alarmé de l'intensification des combats à El Fasher, s'est dit « très inquiet » du sort des habitants qui font face « à la menace de la famine et aux conséquences de plus d'un an de guerre », rapporte l'un de ses porte-parole. Les combats des dernières semaines autour de la ville, qui ont fait au moins 27 morts et 130 blessés, ont entravé le peu d'aide alimentaire qui devait être acheminée.

Seuls 5% des besoins ont pu atteindre El Fasher selon une ONG. Et seulement les plus vulnérables, à savoir les 800 000 déplacés qui avaient déjà fui les combats dans les provinces voisines. Selon cet habitant d'El Fasher, il reste encore des provisions sur les marchés, mais les prix sont très élevés. Lundi 15 mai, un manque de farine a provoqué une pénurie de pain.