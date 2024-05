Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Le 'Cinquantenaire du secteur informel urbain' d'Eymard Galouon Eta

Paru aux Editions Le Lys Bleu, le "Cinquantenaire du secteur informel urbain et le marché du travail en Afrique francophone" est un essai d'environ 200 pages. Dans ce livre préfacé par le Pr Louis Bakabadio de l'Université Marien-Ngouabi, le Dr Eymard Galouon Eta montre le rôle régulateur du secteur informel sur le marché du travail et a étudié les processus par lesquels s'effectue cette régulation, tout en précisant que le secteur informel est le premier créateur d'emplois en Afrique francophone.

L'essai, le premier du genre pour le Franco-Congolais, est divisé en deux parties. La première analyse les changements et l'évolution du marché du travail urbain informel (chapitres I, II et III). Le chapitre I étudie les caractéristiques passées et actuelles de ce secteur. Le chapitre II montre les limites des modèles dualistes qui indiquent que les migrations rurales urbaines aggravent le niveau du chômage urbain. Selon l'auteur, en introduisant les emplois informels dans ces modèles, ce travail obtient un taux du chômage urbain inférieur à celui obtenu par les dualistes. Dans le troisième chapitre, Eymard Galouon Eta tente d'expliquer le cadre réglementaire et institutionnel dans lequel évolue le secteur informel.

Dans la seconde partie, l'originalité de ce travail porte sur une analyse empirique de ce secteur et les problèmes d'asymétries d'information. Le chapitre IV tente de montrer, partant d'une enquête réalisée à Brazzaville à partir du modèle « Logit multinomial », l'ampleur, la complexité et l'hétérogénéité des caractéristiques des agents et des activités de ce secteur. « Il en ressort que le capital social joue un rôle déterminant dans les solutions adoptées par la population pour faire face à la crise », résume l'auteur.

%

Le chapitre 5 cherche, quant à lui, à montrer pour la première fois, sur le marché du travail informel, le lien entre le capital social et les asymétries d'information. Le dernier chapitre porte sur les solutions et recommandations en vue d'un développement véritable du marché du travail informel.

Pour l'auteur, initialement stigmatisé puis peu à peu accepté, le secteur informel se positionne comme le principal pourvoyeur en Afrique francophone. « Plusieurs pays veulent absolument formaliser le secteur informel. L'informel se développe parce que la pauvreté et le chômage augmentent et que, par ailleurs, les lois actuelles édictées par l'Etat ne sont pas adaptées à ce secteur. Avec des lois actuelles, on ne peut que formaliser les activités de la frange supérieure de l'informel, celle qui cumule le plus, ce n'est qu'une partie très infime de l'informel. Il n'est pas possible de formaliser l'immense majorité des activités de l'informel qui se trouve dans sa frange inférieure. Pour y arriver, il faut mettre en place des lois spécifiques propres à ce secteur », a précisé Eymard Galouon Eta lors d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville.

Le Pr Basudeb Chaudhuri de l'Université de Caen, en France, dans sa postface, a reconnu que ce travail de recherche est à la fois intéressant et très instructif et témoigne d'une bonne maîtrise du sujet traité et d'une bonne connaissance de la littérature ainsi que des sources statistiques disponibles. Le livre qui sera dédicacé sous peu est déjà en vente dans les librairies dont celle des Dépêches de Brazzaville.

Qui est l'auteur Eymard Galouon Eta ?

Né au Congo, le Dr Eymard Galouon Eta a fait ses études primaires à l'école de la Liberté, au CEG à A A Neto, à Talangaï, où il a obtenu son Brevet d'études moyennes générales. Après l'obtention du baccalauréat au lycée de la Révolution puis une licence en sciences économiques à l'Université Marien-Ngouabi, il s'est envolé pour la France où il a obtenu en 1995 une maîtrise en sciences économiques, option économie publique, à l'université de Caen. Un an après, il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences économiques, option microéconomie appliquée. En 2006, il a présenté une thèse de doctorat intitulée " Le secteur informel urbain et le marché du travail : le cas de quelques pays d'Afrique noire francophone".

Docteur en économie de l'université de Caen où il exerce depuis 20 ans, Eymard Galouon Eta est chercheur et professeur certifié d'économie-gestion. Il est membre de plusieurs associations parmi lesquelles l'Association française de sciences économiques et l'Association Saint François de Sales pour l'action et la solidarité en faveur de la population de Brazzaville dont il est le président. Ses domaines de recherche, l'économie du développement, l'économie publique, le marché du travail, le secteur informel, la pauvreté, le capital social...