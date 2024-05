Congo-Brazzaville: 10e édition du Fief - Un concours interscolaire de conte annonce les couleurs de l'événement

Prélude à la 10e édition du Festival international d'expression féminine (Fief) qui se tient du 15 au 19 mai dans la ville océane, la compagnie Issima a organisé, le 13 mai dernier, à l'espace culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, le concours interscolaire de conte qui a réuni des élèves filles des écoles publiques et privées de la place.

La compétition intègre l'ensemble des activités retenues pour la 10e édition du Fief et a opposé des candidates de trois écoles, sur les quinze sélectionnées dans la ville. Il s'agit notamment de l'Institut supérieur de commerce et d'industrie du Congo (Escic), et des lycées publics Victor-Augagneur et Pointe-Noire 2. Tenant compte des critères, entre autres, l'originalité, la durée, la tenue de scène et la diction, les candidates ont, tour à tour, présenté leurs spectacles de conte. Des récits ponctués de proverbes et chants en langues maternelles ainsi que des danses traditionnelles qui ont réjoui les spectateurs constitués en majorité d'élèves.

Signalons qu'avant le concours, les candidates ont bénéficié de l'encadrement de leurs enseignants puis des professionnels du conte. Ce qui leur a permis de présenter des spectacles jugés de qualité. A l'issue des prestations, c'est l'Escic qui a remporté la compétition avec une moyenne de 13,96, suivi du lycée Pointe-Noire 2 puis du lycée Victor-Augagneur. Les gagnants recevront leur trophée au cours de la 10e édition du Fief, a indiqué Germaine Ololo, directrice de la compagnie Issima et de ce festival. Donnant les raisons de l'absence au concours des autres écoles sélectionnées, elle a expliqué : «Cette activité tient compte du programme scolaire. Le calendrier scolaire a connu des modifications et cela a impacté sur notre programme. Par ailleurs, le niveau scolaire des enfants étant bas, il y a des établissements qui ont pensé qu'ils ne pouvaient pas respecter les engagements, ils se sont retirés».

Outre ce concours interscolaire de conte, animé par le groupe Bala ba Congo, ce festival qui aura comme marraine Evelyne Tchitchellé, présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, prévoit d'autres activités telles la musique, la danse, le conte, le slam, la mode, l'exposition, les projections cinématographiques, le forum des femmes leaders. L'événement se tiendra sur le thème «Par l'art contribuons à l'assainissement de nos mœurs» et recevra, comme invité spécial, le groupe mythique Les Bantous de la capitale . Plusieurs autres invités locaux, nationaux et étrangers (Sénégal, Tchad, Cameroun, France, Togo, Bénin, Côte-d'Ivoire, Gabon, République démocratique du Congo) sont attendus.

Notons que le Fief s'est fixé comme but de promouvoir le talent de la femme dans toutes les disciplines artistiques. C'est, d'ailleurs, ce qui explique le fait que le concours interscolaire de conte ne soit ouvert qu'aux élèves filles.