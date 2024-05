Congo-Brazzaville: Linafoot/Play-offs - Mazembe écrase Don Bosco, Maniema Union étrille Les Aigles du Congo, Lupopo gagné par forfait

Les Play-offs de la 29e édition du championnat national de football sont de plus en plus âpres entre les clubs qui ne se font plus de cadeaux. Mazembe, Maniema Union et Lupopo maintiennent la pression, gardant tous l'espoir du sacre.

Le TP Mazembe continue de maximiser ses chances pour le titre de la 29e édition du championnat de la ligue de football (Linafoot). Après la nette victoire du 11 mai sur V.Club (0-3), les Corbeaux du Grand Katanga, sous la houlette de l'entraîneur franco-sénégalais Lamine Ndiaye, se sont imposés, le 14 mai dans leur stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, face au CS Don Bosco, par 4- 0, en 13e journée des Play-offs du championnat national. Oscar Kabwit (39e minute), Fily Traoré (68e minute et 81e minute sur penalty), et Jean Diouf (90e minute) ont inscrit les quatre buts des protégés du président Moïse Katumbi Chapwe. Mazembe conserve sa première place avec 26 points en dix matches livrés. Don Bosco compte 8 points en treize sorties.

Notons aussi la victoire importante de Maniema Union sur FC les Aigles du Congo, le 12 mai au stade Joseph-Kabila de Kindu, par 4-0. Le puissant attaquant Jephté Kitambala a été le grand bourreau des "Samouraïs", auteur d'un doublé à la 17e et 38e minute. Aggée Basiala a marqué le troisième but à la 40e minute sur penalty. Le quatrième but a été l'oeuvre de Mbala Titan au milieu de la seconde période. Deuxième au classement, Maniema Union totalise 23 points en onze rencontres. Les Aigles du Congo calent à 14 points en onze sorties.

Pour sa part, FC Saint Eloi Lupopo a battu sur tapis vert Dauphin noir par 3-0. La commission de gestion de la Linafoot a accordé gain de cause aux Cheminots de Lubumbashi, infligeant un forfait à Dauphin noir, absent le dimanche de l'aire de jeu du stade Frédéric-Kibassa-Maliba. Lupopo a désormais un total de 20 points et retrouve le podium, occupant la troisième place au classement.