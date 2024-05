Congo-Brazzaville: Pétanque - Les pratiquants rivalisent d'adresse et d'habileté à Pointe-Noire

La 2e édition du Grand tournoi de pétanque a réuni, du 11 au 12 mai au boulodrome de Canal Olympia, les pétanquistes de Pointe-Noire et de Brazzaville.

Treize clubs et soixante-deux doublettes ont pris part au tournoi initié par l'Association sportive amicale (ASA) de Pointe-Noire qui a associé les Brazzavillois cette année, contrairement à l'édition passée qui n'avait réuni que les équipes locales. « Le but principal de cette compétition est de mettre en avant la pétanque congolaise qui n'est pas bien connue, il faut le reconnaître. Ce tournoi permet aussi aux joueurs d'avoir de la compétition dans les mains pour mieux affronter les échéances nationales ou internationales », a dit Sylvain d'ASA.

Pendant deux jours, les pétanquistes se sont affrontés lors de la principale, la compétition majeure, et de la consolante donnant lieu à des matches âprement disputés. La hargne de vaincre, l'endurance et le talent des pétanquistes ont été loués par Sylvain qui a souhaité que l'année prochaine, les clubs d'autres départements et villes se joignent à l'initiative pour porter haut le flambeau de la pétanque congolaise.

Au terme de la finale dans la compétition principale, c'est l'équipe d'Aidec Pointe-Noire, composée de Gael Mabiala et Patrick Nzomambou qui a remporté le graal devant ABC Brazzaville. Arc-en-ciel de Pointe-Noire a complété ce podium.« Nous tenions à garder ce trophée à Pointe-Noire, grâce à notre abnégation et à la volonté qu'on y a mise, on a réussi. Mais il faut reconnaître que ce n'était pas facile puisque notre adversaire en finale a vendu chèrement sa peau », a dit Gael Mabiala après la finale.

%

Les vainqueurs, en plus du trophée et d'autres présents offerts par les sponsors, ont reçu la somme de 1 000 000 FCFA. L'équipe classée deuxième a reçu un trophée, des gadgets et une enveloppe de 500 0000 FCFA. La troisième équipe a reçu la somme de 200 000 FCFA. Des bons d'achat et plusieurs autres présents ont été offerts aux équipes classées de la 4e à la 13e place. La compétition la consolante a échu au club DRP Brazzaville composé de Mabounda et Sokol. Ils ont reçu, en plus du trophée, la somme de 300 000 FCFA. Arc-en-ciel Pointe-Noire a occupé la deuxième place récompensée par la somme de 200 000 FCFA tandis que DRP, troisième, a reçu 100 000 FCFA.

La 2e édition du Grand tournoi de pétanque a connu un succès grâce à l'apport de la ligue départementale, de la fédération congolaise de pétanque, des arbitres, du jury, des bénévoles et surtout des sponsors et partenaires dont l'apport incommensurable a été salué par les organisateurs. A brève échéance, les pétanquistes congolais vont participer au championnat d'Afrique à Marrakech au Maroc dans un mois, et en août prochain au championnat national qui va se disputer à Pointe-Noire puis à la Coupe du monde en décembre prochain pour boucler l'année.