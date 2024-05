Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - L'Union sacrée en ordre dispersé pour l'élection du bureau définitif

L'élection des gouverneurs des provinces a mis à nu les profondes dissensions au sein de l'Union sacrée, plateforme politique présidentielle. L'installation du bureau définitif de la quatrième législature de l'Assemblée nationale confirme la présence de ce manque de cohérence au sein de la famille politique du président Tshisekedi, sans parler du retard criant observé dans la formation du gouvernement depuis la nomination de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka.

L'Union sacrée détient une très forte majorité à l'Assemblée nationale, avec plus de 450 députés, sans cependant arriver à former le ticket pour les six postes du bureau définitif de la chambre basse du Parlement. La famille politique du président ira en ordre dispersé au scrutin du 18 mai.

La proposition du présidium ne fait pas l'unanimité et plusieurs partis et regroupements ont carrément proposé des candidats. Au total, 18 dossiers ont été réceptionnés pour les sept postes en jeu, dont celui de rapporteur adjoint, réservé à l'opposition. Excepté Vital Kamerhe au perchoir et Jacques Djoli au poste de rapporteur, la bataille s'annonce rude pour les quatre autres sièges du bureau définitif.

Favori au poste de premier vice-président, le député de l'UDPS, Jean-Claude Tshilumbay, aura pour concurrent Alphonse ⁠Ngoyi Kasanji de l'AFDC-A. Boudé par une frange de députés USN, Christophe Mboso se mesurera à Antipas Mbusa au poste de deuxième vice-président. ⁠Dede Mopasa (A24), Serge Bahati (AFDC-A), John Banza (Mosaïque UDPS) et Rombault Kalombo (Non-inscrit) sont en course pour la questure. Six candidatures ont été déposées pour le poste de questeur, parmi lesquelles celle de Caroline Bemba du MLC, avec le soutien du présidium de l'Union sacrée. La soeur de Jean-Pierre Bemba aura en face d'elle⁠ ⁠Trésor Lutala de l'UDPS/Kibassa, ⁠Patrick Eshiba d'AACPG, Grâce Neema de CODE, Ron Roger Bimwala d'A24 ainsi que⁠⁠ Chimène Polipoli d'AFDC-A. Côté opposition, Dominique Munongo d'Ensemble et ⁠Constant Mutamba de Dypro convoitent le poste de rapporteur adjoint.