Congo-Brazzaville: Ressources minières - La société civile se dote enfin d'un outil de travail et de plaidoyer

Le document se présente sous la forme d'un agenda citoyen en matière de gouvernance des minéraux critiques de la transition énergétique. L'objectif est d'influencer la conception des politiques publiques et de promouvoir des initiatives à fort impact sur l'écosystème socio-politique et environnemental.

Depuis un certain temps, la gestion des minerais stratégiques devient une question d'intérêt majeur dans de nombreux pays, compte tenu de leur rôle crucial dans la réussite de la transition énergétique. Dans ce grand débat, le gouvernement congolais semblait avoir pris une certaine avance au regard de sa part de responsabilité dans la mise en oeuvre des mesures pour l'accélération de cette transition et l'accroissement inévitable de la demande en minerais stratégiques. Mais aujourd'hui, la société civile est en voie de combler le fossé. En initiant des réflexions poussées sur cette question, elle a identifié des défis, risques et opportunités liés à la présence des minerais stratégiques. S'il faut citer quelques défis-clefs, il y a l'inexistence d'une vision nationale stratégique de la gestion des métaux stratégiques, ainsi que l'inefficacité des mécanismes de lutte contre la corruption, la fraude et les flux financiers illicites.

Au cours d'un grand atelier tenu le week-end dernier sous la facilitation de Resource Matters, la société civile a franchi un pas important. Il s'agit de la rédaction d'un document de référence comportant les axes prioritaires et stratégiques coulés sous la forme d'un agenda citoyen en matière de gouvernance des minéraux critiques de la transition énergétique. Les participants veulent en faire un véritable outil de travail et de plaidoyer à l'intention des différents acteurs de la société civile (ASBL/ONG, journalistes, mouvements citoyens, communautés locales, activistes indépendants) dans leur collaboration avec le gouvernement ainsi que les acteurs nationaux et internationaux engagés dans la gouvernance des ressources naturelles. L'objectif est d'arriver à influencer la conception des politiques publiques et le développement des initiatives tendant, d'une part, à réduire les risques liés à la gouvernance dans les chaînes d'approvisionnement, et, d'autre part, à promouvoir une gouvernance prudente pour permettre au pays de capter réellement les opportunités économiques, financières et sociales dans la chaîne des valeurs des minerais stratégiques de la transition énergétique.

Cet agenda comporte au total six axes prioritaires pour une gestion réussie. En bref, il s'agit de la vision globale du gouvernement ; des mécanismes de protection de l'environnement et des humains ; de la politique sectorielle de lutte contre la corruption ; de la bonne collecte des revenus et de la transparence des dépenses ; de la mise en place d'un écosystème favorable et de l'amélioration de la connaissance des réserves minéralogiques de la République démocratique du Congo.