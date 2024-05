Sénégal: Une collaboration 'étroite', clé de la réussite du projet de désarmement en Casamance (rapport)

Dakar — Le projet de démobilisation et désarmement dans la région naturelle de Casamance a pu aboutir avec "succès" grâce à une "collaboration étroite" entre différents partenaires clés et acteurs, indique le Mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest (Malao) dans un rapport transmis, lundi, à l'APS.

"La collaboration étroite entre les différents partenaires et acteurs principaux a été le fondement de la réussite du projet de démobilisation et désarmement dans la région de Casamance", relève le document.

Le rapport de capitalisation publié par le Malao estime que la coordination et l'engagement des acteurs ont joué un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs fixés.

Il résume les différentes phases du projet de désarmement et de démobilisation dans cette région du sud du Sénégal, où la journée officielle de dépôt des armes à Mongone a été commémorée le 13 mai dernier.

"Leur [partenaires et acteurs] engagement collectif et leur détermination ont permis de consolider la paix et la stabilité dans la zone, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus sûr et plus pacifique de la région", estime l'ONG sénégalaise à vocation sous régionale.

Le rapport de 46 pages retrace les principales étapes et collaborations, qui ont conduit au succès de cette initiative.

Pour le Malao, "ce projet de désarmement et de démobilisation en Casamance a été un processus complexe et minutieusement planifié, avec des étapes clés qui ont marqué des progrès significatifs vers la consolidation de la paix".

Il estime que le soutien continu aux communautés locales, la promotion du dialogue intercommunautaire, la sensibilisation continue sur la paix, la sécurité et le renforcement des partenariats sont des points à consolider, pour encourager d'autres initiatives de désarmement et de consolidation de la paix dans la région.