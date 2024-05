Nigeria: Le fléau des enlèvements d'étudiants - Plus de 1680 enlevés au cours des 10 dernières années

Abuja — Neuf étudiants sont encore aux mains des bandits qui, le 9 mai dernier, ont attaqué la Confluence University of Science and Technology (CUSTECH), à Osara, dans l'État de Kogi, au centre-nord du Nigeria.

Un nombre indéterminé d'hommes armés ont pénétré dans une salle de classe où les étudiants préparaient leurs examens du premier semestre, prévus pour le 13 mai. Après avoir intimidé les étudiants et tiré plusieurs coups de feu en l'air, les bandits ont pris la fuite, emmenant avec eux 24 étudiants.

Le dimanche 12 mai, la police a annoncé que 15 des étudiants kidnappés avaient été libérés après une bataille féroce entre les forces de sécurité et le gang. À l'heure actuelle, neuf garçons sont donc toujours aux mains des ravisseurs.

Au Nigeria, les terroristes et les bandes armées attaquent souvent les écoles et les établissements d'enseignement pour kidnapper des étudiants et parfois même des enseignants.

Selon le représentant de l'UNICEF au Nigéria, Cristian Munduate, plus de 1 680 élèves ont été enlevés lors de diverses attaques contre des écoles au cours de la décennie qui s'est écoulée depuis l'enlèvement de 276 écolières à Chibok dans la nuit du 14 au 15 avril 2014.

Selon Munduate, au cours de ces dix années, outre les élèves, le personnel des écoles a également subi un lourd tribut de victimes et d'enlèvements par des gangs armés : 60 personnes enlevées et 14 tuées dans plus de 70 attaques contre des écoles.