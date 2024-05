Cameroun: Mairie de Douala ou la traque aux PMES ?

Jamais dans l'histoire de la Communauté Urbaine de Douala on a vu un homme et son équipe aussi nocif pour les PMES comme le Super maire de la ville de Douala et son personnel .

En effet, nous avons appris cette semaine, le mouvement d'humeur lancé par les acteur de la vidange des fosses septiques dans la ville de Douala .

Un total de 02 camions vidangeurs étaient cloués au sol , du personnel en chômage , des familles en détresse , les caisse de l'Etat en souffrance et surtout une difficultés pour les habitants de la ville à accéder à ce service pour la vidange de leurs fosses septiques débordantes en cette saison de pluies exposant la ville entière à des épidémies dévastatrices .

A l'origine, une décision unilatérale prise par la Mairie de Douala d'augmenter les droits d'accès à ce qui tient lieux de lit filtrant de 1500 fcfa à 2500 fcfa .

Une décision qui sonne comme un couperet dans les oreilles des dits acteurs qui broyant déjà du noir du fait de l'augmentation du coût du carburant, des pièces de rechanges et des pièces en vigueurs pour la mise en circulation de leur matériel, sans oublier les multiples réparations dues à l'état piteux du réseau routier dans la ville de Douala qui dégrade leur matériel au quotidien.

Les dits acteurs de la filière se plaignent aussi des actes de corruption grave qu' ils subissent à ciel ouvert auprès de la mairie de Douala .

%

Tenez par exemple, pour un versement de deux cent mille francs ( 200. 000 fcfa ) pour des frais d'agrément , ils reçoivent un reçu de cent mille franc et à la question de savoir la destinée des autres cent mille francs , ces derniers reçoivent des menaces de suspension totale de leur agréments

Parlant même du lit filtrant il s'agit d'un véritable désastre environnemental et sanitaire au porte de la ville de Douala car, les boues de vidanges sont déversées en pleine nature au bois des singe constituant ainsi un véritable danger pour les populations de la ville et par-delà tout le le Cameroun entier .

Ou sont les environnementalistes des plateaux de télévision ?

Comment une mairie peut-elle installer un poste de péage pour collecter de l'argent en vue collecter de l'argent et laisser les camions aller polluer la ville de Douala avec leur contenu mortifère .Exigeant même des augmentation des coûts de 150 % aux vidangeurs ? Qu'est ce qui justifie cette augmentation ? L'investissement au lit filtrant, que non puisque selon les informations, même la route y conduisant se trouve dans un piteux état causant même des accidents avec renversement de camion de vidange.

La vraie question qui taraude l'esprit est celle de savoir la destination des fonds ainsi collectés et en l'absence de tout investissement en cours sur le site, on comprend bien que l'exigence de la mairie de Douala repose uniquement sur la boulimie financière de ses agents corrompus jusqu'aux os et décidée à opérer la prédation des recettes déjà minimes des pauvres vidangeurs qui peinent même à joindre le quotidien.

Comment comprendre qu'une mairie de ville en lieux et place de construire des infrastructures dignes de ce nom pour la gestion des boues de vidanges ( station d'épuration , bassin de lagunage ) choisie plutôt de faire payer à prix exorbitants les vidangeurs pour le passager en vue d'aller polluer la nature et toute la ville ?

Cette attaque contre la filière de la vidange de fosse septique s'inscrit dans une longue liste et un plan de la mairie de Douala d'asphyxier, phagocyter les PMES de la ville exposant les acteurs au chômage et à la perte de leur investissement. Le cas de La filière du sanitaire mobiles entièrement prise en otage par la mairie de Douala en est une illustration.

La mairie de Douala devrait jouer un rôle régulateur auprès des PMES de la ville en vue de faciliter et augmenter les retombées auprès du fisc et non traquer , pourchasser et détruire les PMES avec des pratiques qui alimentent une corruption endémique et non les caisses de l'Etat .

C'est dire que les camerounais doivent prendre acte des agissement de cette équipe dirigeante de la mairie de Douala , nocif et réfractaire au développement de la ville , prendre leur responsabilités lors des échéances électorales à venir en vue de sanctionner cette équipe de gang de la corruption qui leur dépouille de tout sans rien laisser au passage .

UN SEUL MOT : INSCRIPTION MASSIVE SUR LES LISTES ELECTORALES. LA CARTE DE VOTE EST LE BALAIE NATIONAL POUR NETTOYER LE CAMEROUN DE L'IMPUNITE

NB: Le contenu de cette contribution n'engage que son auteur