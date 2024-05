Cameroun: L'apothéose, un homme derrière ce concept - Jean Robert Ngamwo, un géant de la culture

Le 11 mai 2024, une foule inattendue s'est rassemblée au Pyramide Congrès à Port Marly. Un public, grand et enthousiaste, a dépassé toutes les attentes. Lors des derniers préparatifs, les responsables de la salle s'émerveillaient face à l'ampleur de l'événement. Habituellement dédié à des salons professionnels et des colloques, le lieu s'est métamorphosé ce jour-là en un véritable carrefour cosmopolite, au point d'attirer des gens de tous horizons, tout en marquant une première historique pour les Pyramides.

L'événement s'est distingué par une diversité exceptionnelle. Parmi la foule, des individus des quatre coins du monde ont convergé, incluant des Luxembourgeois, des Belges, des Américains, des Canadiens, et de nombreux autres membres de la diaspora africaine. Ce rassemblement est devenu un mélange vibrant de cultures, qui unit des professionnels de tous les secteurs, du médical à la sécurité, tous réunis pour célébrer leur patrimoine commun.

Le programme artistique a répondu aux attentes, avec des performances de KRIS M, Kerozen DJ, Fadil le sorcier, et Lady Ponce, qui ont captivé et ému plus de 2000 personnes pendant plus de quatre heures. L'énergie et la joie qui imprégnaient l'air témoignaient de la soif de culture et de communauté des participants, ceci a créé des moments de bonheur partagé et de célébration intense.

Du côté de l'organisation, l'événement a été mené de main de maître par Guy Metang et son manager Alain Le Mignon, deux figures emblématiques du milieu culturel parisien. Leur expertise a transformé la soirée en un spectacle impeccable, appuyé par une logistique impressionnante et un trio de présentateurs charismatiques, Alain Heros NANA, Fred Johnson, Guy Alexandre MAMBO qui ont donné le ton et captivé l'audience, aussi bien sur place qu'à travers les écrans.

Cette journée restera gravée comme un triomphe de la persévérance et de la passion pour la culture, incarnée par Jean Robert Ngamwo, l'organisateur qui a relevé tous les défis pour transformer son ambition en réalité. Les éloges à l'égard des organisateurs sont bien mérités, car ils ont non seulement réussi à faire de cet événement une réussite spectaculaire, mais aussi à enrichir l'esprit de tous les présents. Bravo à tous ceux qui ont contribué à cette magnifique célébration de l'art et de la communauté.