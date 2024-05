Ile Maurice: Constance Hotels Services Ltd vise à améliorer son chiffre d'affaires aux Maldives

Le groupe vient de s'assurer la position de principal détenteur de bail pour un hôtel de luxeaux Maldives, le «Constance Halaveli Resort». Coût de l'opération : 20 millions de dollars,soit Rs 932,8 millions. Exploiter pleinement le potentiel de revenu par chambre disponiblesera crucial dans la stratégie d'amélioration du chiffre d'affaires du groupe.

L'enjeu pour un acteur du secteur mauricien du tourisme en vue d'une croissance économique sur le long terme se joue désormais à l'échelon des atouts non seulement de l'île Maurice, mais également de ceux des pays du Bassin de l'océan Indien. Cette stratégie indispensable permet à un investisseur mauricien de ne pas placer tous ses oeufs dans le même panier, une notion bien comprise depuis des années par le groupe Constance, qui maintient une présence soutenue non seulement à Maurice et à Rodrigues, mais surtout aux Seychelles, aux Maldives et à Madagascar.

En effet, le groupe Constance vient de renforcer sa position sur le marché touristique de la région du Bassin de l'océan Indien avec une nouvelle initiative qui a vu le jour aux Maldives. Il s'agit de l'acquisition du statut de détenteur principal du bail de l'hôtel de luxe que le groupe possède dans l'archipel des Maldives, le Constance Halaveli Resort. La Stock Exchange of Mauritius (SEM) en a fait état dans un communiqué daté du 30 avril.

Le groupe n'a pas hésité à puiser dans ses ressources financières pour que le projet puisse aboutir. Le coût de l'opération s'élève à 20 millions de dollars américains, soit Rs 932,8 millions avec un taux de change de Rs 46,64 pour un dollar américain. On comprend, vu l'ampleur qu'a prise son évolution, qu'il était impossible pour le conseil d'administration de Constance Hotels Services Ltd de confiner ses valeurs à l'air libre, où elles ne sont pas confrontées aux aléas du marché de la Bourse. Ses valeurs sont cotées sur le second marché de la SEM.

Le montant à payer, que ce soit pour l'achat ou la vente d'une action de cette société, est de Rs 44,62, tandis que son earnings per share, l'indicateur qui permet au marché boursier de mesurer le bénéfice net d'une entité par action en circulation, indique que le bénéfice est de Rs 2,58 selon les dernières données. Avec un tel outil, la direction de l'hôtel Constance Halaveli Resort est en mesure de diversifier ses sources de revenus en mettant en place des projets de location de biens ayant un statut de bien immobilier secondaire.

Outre l'hôtel de grand luxe qu'est le Constance Halaveli Resort, le groupe dispose également de l'hôtel Mootushi. Ce n'est pas par pur hasard que le groupe Constance a accordé autant d'importance à ses investissements dans le secteur du tourisme des archipels des Maldives. Ce pays possède un potentiel réel pour une croissance remarquable de son secteur touristique dans le futur.

Le dernier rapport du ministère du Tourisme de ce pays indique qu'en 2023, le nombre de touristes ayant visité le pays s'est élevé à 1 675 303, soit une croissance de 26,7 %. Toujours selon les dernières données du ministère du Tourisme des Maldives, les Européens et les Américains représentent respectivement 63,8 % et 15,4 % des visiteurs de cette destination. Avec ses quelque 1 192 îlots, parmi lesquels 187 sont habités et 837 ne le sont pas, les Maldives possèdent un potentiel de développement pour leur secteur du tourisme qui, sans nul doute, n'a pas d'équivalent dans la région du Bassin de l'océan Indien. Ce patrimoine permet au pays de voir grand quant à l'avenir de ce secteur.

2 millions de visiteurs

Lors de son intervention dans le cadre de la 31e édition de l'Arabian Travel Market, qui s'est déroulée du 6 au 9 mai au Dubai World Trade Center, Ibrahim Faisal, ministre du Tourisme des Maldives, n'a pas manqué de souligner l'ambition de son pays : «La réalisation d'un taux annuel de croissance de 6,5 % au niveau des arrivées touristiques est à notre portée», a-t-il indiqué. «Notre plan directeur pour les cinq prochaines années prévoit l'arrivée de quelque 2 millions de visiteurs et un revenu annuel d'environ 6 milliards de dollars américains dès 2027.»

Face à de telles ambitions qui dévoilent le potentiel de croissance que recèle le secteur du tourisme des Maldives, comment l'opérateur mauricien envisage-t-il de rebondir ? «Notre priorité désormais sera de tout mettre en oeuvre pour améliorer notre chiffre d'affaires. Cela passera par l'augmentation du revenu par chambre disponible. La direction a mis en place un ensemble de mesures qui devraient contribuer à générer des bénéfices», a déclaré un représentant du bureau d'ECS Ltd, secrétaire de la société Constance Hotels, Resorts and Golf, dans le cadre du rapport financier de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2023. Ce rapport a été déposé sur le bureau de Sunil Benimandhu, Chief Executive de la SEM, le 28 avril 2024.

Le rapport indique que sur le plan financier, le groupe affiche une excellente santé. À titre d'exemple, le profit opérationnel, un indicateur donnant un aperçu du potentiel de l'opérateur à réaliser des profits, est passé de Rs 864 millions en 2022 à Rs 967,4 millions en 2023, soit une hausse de 11,8 %. Les bénéfices nets ont augmenté de Rs 73,6 millions. Les revenus ont également connu une hausse, passant de Rs 5,1 milliards en 2022 à Rs 5,7 milliards en 2023, soit une augmentation de Rs 636 millions.