Ile Maurice: Yeeshtdevisingh Hosanee vit pour vulgariser l'informatique

«Enfant, je n'aimais pas les poupées. J'étais surtout enthousiaste à l'idée de recevoir des cadeaux tels que des téléphones ou des machines-jouets, que je cassais pour voir comment ils étaient construits. Ce n'est généralement pas ce que les petites filles font», avoue-t-elle.

Pendant sa scolarité secondaire, elle utilise des applications comme Microsoft Word ou Excel sur l'ordinateur familial et c'est ainsi qu'elle développe un intérêt plus profond pour l'univers du Computer Programming. Plus tard, elle étudie et obtient successivement un Bachelor of Science en Computer Science with honors, un Master's degree en Software Engineering et un autre Masters in Business Administration avec une spécialisation en banking.

Mais la passion de Yeeshtdevisingh Hosanee ne se limite pas aux études ou au milieu professionnel. Ce qui la motive, c'est la formation des enfants, des femmes et des élèves les moins performants en informatique. Dans le but de promouvoir la technologie auprès des jeunes, de 2009 à 2017, elle a donné des cours gratuits après les heures de classe dans des matières telles que les mathématiques, les sciences et l'informatique à Rose-Hill.

Elle a également offert des cours gratuits de programmation au Foyer Mgr Leen, à Rose-Hill. De 2017 à ce jour, elle est active au sein de la Kistnen Mestree Tamil Benevolent Society, de l'organisation M-KIDS, de la Chinmaya Mission Mauritius et collabore avec la Junior Chamber International pour des ateliers en ligne dans le cadre de la promotion des technologies de l'information. Elle a également mené des ateliers en collaboration avec l'Institut français de Maurice et l'Alliance française de Maurice.

Alors que le pays était en proie aux difficultés et à la peur pendant le Covid-19, la jeune informaticienne s'est appuyée sur ses connaissances pour développer l'application mobile NouTiket dans l'intérêt du public. Cette application visait à éviter les attroupements et files d'attente dans les endroits publics tels que les supermarchés, bureaux ou encore les services hospitaliers. Une autre application développée par elle est NouLardoise et il s'agit d'un carnet de notes virtuel.

Pour ceux qui sont plus livresques et afin de mieux leur partager ses connaissances approfondies et son amour de l'informatique, cette professionnelle de l'informatique a également écrit des livres. Parmi eux : Apran Programming Dans Python, écrit en kreol ; Learn Python Programming, Learn Java Programming, Artificial Intelligence : The 10 Exemples in Python, et Machine Learning : The 10 Classifiers in Python. Elle partage également du contenu éducatif sur les principes de l'industrie 5.0 sur sa chaîne YouTube intitulée Industry Voice 5.0.

«À Maurice, nous avons de la chance, même au niveau secondaire, de pouvoir choisir parmi une vaste gamme de combinaisons de sujets qui répondent à nos intérêts. Néanmoins, dans le domaine de l'informatique, il existe une perception que c'est une matière principalement pour les garçons. Je me souviens que pendant mes années d'université, il y avait plus de garçons que de filles en cours et mes amies se sentaient intimidées ou hésitaient à répondre aux questions ou à s'exprimer durant les cours d'informatique. Il m'a fallu deux fois plus de force et d'efforts en tant que jeune femme pour prouver mes compétences. Mais les choses évoluent. Je souhaite qu'à travers mon parcours, plusieurs filles puissent trouver une voie d'excellence dans le domaine de l'informatique», confie-t-elle.