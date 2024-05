Angola: Le pays est le quatrième de la CPLP à mettre en oeuvre une banque de lait

Luanda — L'Angola est devenu le quatrième pays de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) à implanter un centre de collecte de lait maternel, après le Brésil, le Cap-Vert et le Mozambique, a déclaré mardi, à Luanda, la coordinatrice de la banque de lait du pays, Elisa Gaspar.

Le médecin s'exprimait devant la presse lors du 1er congrès de banque de lait de la CPLP avec un focus sur "la sécurité alimentaire et nutritionnelle des nouveau-nés et nourrissons à risque".

Elle a informé que l'Angola ne dispose que d'une seule banque de lait à Luanda, située dans la maternité Lucrécia Paim, créée en 2019, mais que l'idée est de l'étendre à d'autres provinces.

Les banques de lait maternel représentent une stratégie pour protéger et soutenir l'allaitement maternel, impliquant la collecte, la transformation et la distribution de lait pour les bébés prématurés ou de faible poids de naissance, qui ne peuvent pas être nourris par leur mère, en plus d'offrir un soutien et des conseils pour l'allaitement.

Actuellement, la coopération technique internationale en matière de banques de lait maternel pratiquée par ABC et Fiocruz regroupe 24 pays : Argentine, Angola, Belize, Bolivie, Cap Vert, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Espagne, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Panama, Pérou, Paraguay, République dominicaine, Uruguay et Venezuela.

Selon Elisa Gaspar, la représentativité de ces pays démontre la force du réseau mondial de banques de lait, dont fait partie l'Angola, et a déjà remporté deux prix internationaux comme le meilleur programme de santé publique au monde.

Inspiré par le modèle brésilien, elle explique que la banque de lait maternel a la capacité de stocker 100 litres par mois.

Elle a souligné que l'initiative de banque de lait maternel, lancée en 2019, a permis la formation des professionnels de la santé et la collecte plus de 345 mille millilitres, donnés par 1.800 femmes, ce qui a permis de soigner 2.220 nouveau-nés, ajoutant qu'actuellement la banque dispose d'un petit stock avec seulement trois sacs, mais s'efforce de l'augmenter.

La responsable a expliqué que le lait maternel est une ressource thérapeutique pour les bébés admis dans les unités de soins intensifs des hôpitaux et qu'il est scientifiquement prouvé que l'allaitement exclusif jusqu'à six mois et en continu contribue à réduire la mortalité infantile dans le monde.

Elle a préconisé la nécessité de créer davantage de points de collecte à Luanda pour acquérir une plus grande quantité de lait transformé avec contrôle de qualité.

Elisa Gaspar a ajouté qu'une femme apte à être donneuse est celle qui allaite et est en bonne santé, mais qui subit d'abord des examens de base avec des résultats favorables.