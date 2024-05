Angola: Dix-neuf décès par noyade enregistrés dans les rivières et lagunes de Malanje

Malanje (Angola) — Dix-neuf personnes d'âge compris entre zéro et 48 ans sont mortes, à Malanje, de janvier à avril de cette année, des suites de la noyade dans des rivières, des lacs, des puits et des fossés de drainage, soit plus quatre par rapport à la même période de l'année dernière.

C'est ce qu'a informé mardi, la porte-parole du Commandement Provincial du Service de Protection Civile et Pompiers, Júlia da Conceição, indiquant les lagunes de Casa do Gaiato, Bombeiro, Júlia da Conceição, tendo apontando as lagoas da Casa do Gaiato, Polígono florestal, Cula Muxito et les rivières Lombe et Cuije, comme ayant fait le plus de victimes mortelles.

L'ignorance des signes d'interdiction dans les zones de baignade est considérée comme la cause des décès.

Júlia da Conceição a souligné que pour inverser le cadre actuel, le Service de protection civile et pompiers intensifierait les campagnes de sensibilisation sur les marchés et les zones de baignade.

La responsable a précisé que des panneaux d'interdiction, en majorité vandalisés, seraient installés dans plusieurs lieux de baignade et que des équipes de sensibilisation seraient mises en place pour intervenir dans des lieux à forte fréquence démographique.