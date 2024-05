Angola: L'électricité stimule le commerce à la périphérie de Matala

Matala (Angola) — L'expansion du réseau électrique dans la municipalité de Matala, province de Huila, stimule le petit commerce à la périphérie de la ville, où apparaissent des magasins qui réduisent l'effort des habitants pour acheter des biens et des services.

Le nouveau réseau est arrivé au début de l'année à travers le Programme Anti-Pauvreté et bénéficie à plus de 30 mille habitants des quartiers Mevayela et Kandjanguitty, dans la commune de Micosse.

Bien que disposant du principal barrage de production d'énergie de Huíla, Matala a limité la distribution du produit à la zone urbaine jusqu'en 2022, période à laquelle ces changements ont commencé à être testés, dans le cadre du projet du Gouvernement d'extension et construction de nouvelles infrastructures de distribution d'énergie électrique.

Paulo Sangueve, résident de Meyavela depuis 12 ans, a indiqué que le commerce est le segment qui a le plus gagné, compte tenu de la possibilité de conserver les produits frais.

Maria Verdade Capessa, qui vit dans le quartier depuis six ans, a dit qu'en plus du réseau domestique, le quartier est doté d'un éclairage public, ce qui réduit l'activité des criminels la nuit et encourage les entrepreneurs à installer de petites industries comme des boulangeries et des moulins.

Le coordinateur du quartier Mevayela, Nambalo Pedro, a informé qu'en plus d'apporter de nouveaux investissements qui améliorent les conditions de vie de la population, il y a un renforcement du sentiment de sécurité des habitants.

Il a indiqué que le quartier, avec plus de 30 ans d'existence, « a pris vie » au-delà de 18 heures, ce qui stimule l'économie des familles, et a ajouté que depuis l'arrivée de l'énergie, de nouveaux habitants ont commencé à rejoindre le quartier, où ils sont notables de nouvelles constructions de logements.

La municipalité de Matala se trouve à 180 kilomètres à l'est de Lubango, chef-lieu de la province de Huila, et compte une population estimée à 310 mille habitants répartis dans quatre communes.