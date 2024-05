Angola: Approbation du programme d'accélération de l'agriculture familiale

Luanda — La Commission Économique du Conseil des Ministres a approuvé mardi le Programme d'Accélération de l'Agriculture Familiale et de Renforcement de la Sécurité Alimentaire 2023-2026, évalué à plus de 85 milliards de kwanzas.

S'adressant à la presse, à l'issue de la 2ème réunion ordinaire de cet organe spécialisé, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, la présidente du Conseil d'administration (PCA) du Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), Felisbela Francisco, a dit que le programme sera couvert par le Plan stratégique du FADA défini pour la période 2023-2026.

Elle a indiqué que le programme s'adresse aux exploitations agricoles familiales, notamment les agriculteurs individuels, les coopératives, les associations agricoles, les micro et petites entreprises.

La responsable a justifié les bénéficiaires par le fait que l'agriculture familiale joue un rôle fondamental dans la promotion de la diversification de la production agricole nationale et le renforcement de la sécurité alimentaire, étant responsable de plus de 82% des produits alimentaires qui composent le panier de la ménagère.

Le programme, a-t-elle poursuivi, vise à renforcer l'accélération et la diversification de la production agricole, en mettant l'accent sur la mécanisation de l'agriculture familiale et le renforcement des capacités techniques des agriculteurs.

L'objectif est également de regrouper le financement de manière simple, décentralisée et non bureaucratique, d'augmenter les revenus des familles et de contribuer à la création d'emplois, ainsi que d'améliorer la sécurité alimentaire et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Pour atteindre ces objectifs, elle a affirmé avoir défini certaines mesures, en mettant l'accent sur la création d'un registre unique de l'agriculteur familial, qui permettra de contrôler les agriculteurs qui bénéficient du soutien de l'État et de ses partenaires, pour éviter que les mêmes personnes puissent en bénéficier.

Para o alcance desses objectivos, disse terem sido definidas algumas medidas, com destaque para a criação de um cadastro único do agricultor familiar, que permitirá o controlo dos agricultores que se beneficiam dos apoios do Estado e dos seus parceiros, para evitar a duplicação e que sejam as mesmas pessoas beneficiadas.

Dynamiser le financement du secteur à travers les lignes de financement du Plan stratégique du FADA, ainsi que poursuivre le processus de financement de la mécanisation de l'agriculture familiale, dont la première phase s'est récemment achevée, constitue une autre mesure du programme.

Felisbela Francisco a informé que la deuxième phase est en cours, qui a commencé avec le processus d'enregistrement des fournisseurs d'équipements, ayant prévu de financer plus de trois mille équipements, parmi lesquels des motoculteurs et des tracteurs.

À la fin du programme, il est prévu de financer plus de 1 119 coopératives avec des fonds communautaires.

Il est également prévu de créer un paquet technologique combinant équipements et intrants, où un fonds de roulement sera mis à la disposition des agriculteurs pour l'achat de matières premières (semences, engrais...).

Il sera également mise en place la figure de l'agent du FADA, qui agira comme agent bancaire représentant ce fonds au niveau communautaire, et fonctionnera comme un mécanisme de décentralisation du financement du FADA, qui devrait compter 54 membres.

Établir des accords avec au moins 54 entreprises ayant une expérience dans l'activité agricole afin qu'elles puissent servir de points d'ancrage et aider les agriculteurs avec une assistance technique et garantir l'achat de la production, est un autre objectif du programme.

En conséquence, du point de vue économique, le programme vise à atteindre environ 196 332 hectares de terres cultivées, en termes de production, l'objectif étant de récolter environ trois millions 557 mille tonnes de produits divers, tandis que dans le domaine social, il est prévu de maintenir les emplois existants et créer d'autres opportunités d'emploi, bénéficiant à plus de 660 familles.